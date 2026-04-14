JAKARTA (Lampost.co) – Manajemen penyanyi Rossa mencium dugaan keterlibatan kompetitor dalam serangan fitnah di media sosial baru-baru ini. Tim hukum menemukan indikasi kuat bahwa narasi negatif mengenai operasi plastik tersebut memiliki pola yang sangat serupa. Penggunaan kalimat seragam di berbagai platform memperkuat dugaan adanya pihak yang mengoordinasi gerakan tersebut secara sistematis.

Poin Penting

Manajemen Rossa menduga adanya keterlibatan kompetitor di balik fitnah operasi plastik.

Tim hukum menemukan pola kalimat seragam (template) pada puluhan akun penyebar hoaks.

Serangan ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk menurunkan reputasi Rossa sebagai diva.

Manajemen telah melakukan pelacakan (tracking) terhadap rekam jejak akun-akun yang mendiskreditkan Rossa.

Kuasa hukum manajemen Rossa, Natalia Rusli, menyampaikan kecurigaan ini dalam konferensi pers di Jakarta Selatan. Ia menilai serangan tersebut bertujuan untuk menjatuhkan reputasi sang diva yang masih tetap eksis hingga kini.

“Dari yang saya lihat ini sudah terkoordinir dengan baik ya, saya duga atau diduga ini mungkin kompetitor-kompetitor yang tidak menyukai keberadaan Mbak Rossa yang masih terus tetap eksis,” kata Natalia Rusli.

Natalia menegaskan bahwa akun-akun penyebar hoaks tersebut menggunakan pola penyampaian yang identik. Oleh karena itu, tim manajemen merasa serangan ini bukan merupakan aksi organik dari pengguna media sosial biasa.

“Diduga ada yang mengkoordinir sehingga ini, terorganisir dengan baik saya lihat kata-katanya template semuanya seperti itu,” tutur Natalia Rusli.

Selain itu, manajemen mendeteksi keterlibatan akun media tertentu yang sering memproduksi konten negatif. Natalia menyebut akun-akun tersebut memang memiliki spesialisasi dalam menjatuhkan harga diri seseorang melalui informasi yang tidak benar.

“Pembicara-pembicara di media tersebut adalah, yang sudah biasa memang isinya adalah menjatuhkan reputasi, harga diri, nama baik seseorang,” ujar Natalia Rusli.

Juru bicara manajemen, M. Ikhsan Tualeka, turut mengamini adanya upaya sistematis untuk menurunkan nilai jual Rossa. Menurutnya, serangan masif ini bertujuan untuk merusak posisi tawar Rossa sebagai salah satu pesohor papan atas Indonesia.

“Kita perlu tegaskan bahwa kenapa, kita melakukan somasi hari ini karena ini sudah terkesan sistematis untuk menjatuhkan atau men-downgrade beliau sebagai seorang pesohor di Tanah Air,” beber Ikhsan Tualeka.

Berdasarkan hasil penelusuran tim, akun-akun tersebut memiliki rekam jejak yang sama dalam menyerang individu tertentu secara konsisten. Selanjutnya, manajemen akan terus melakukan pelacakan terhadap akun-akun yang terus mendiskreditkan nama baik Rossa.

“Kita tracking ya, misalnya posting akun A dia mendiskreditkan kemudian postingan-postingan sebelumnya nadanya sama,” pungkas Ikhsan Tualeka.