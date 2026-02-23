Jakarta (Lampost.co) – Penyanyi muda berbakat, Shakira Jasmine, baru saja mengalami musibah pencurian yang sangat merugikan. Kejadian nahas ini menimpa mobil pribadinya di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Pelaku menggunakan modus pecah kaca untuk menggasak barang berharga di dalam kendaraan.

Poin Penting

Shakira Jasmine menjadi korban pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Mampang.

Barang yang hilang meliputi laptop, smartphone, dan dokumen penting berharga.

Total kerugian materiil akibat aksi pencurian ini mencapai puluhan juta rupiah.

Shakira sedang berada di luar kendaraan sehingga tidak mengalami cedera fisik.

Insiden tersebut terjadi pada Selasa malam saat mobil terparkir di area yang minim pengawasan. Pelaku diduga sudah mengincar kendaraan Shakira sejak awal. Selanjutnya, maling tersebut memecahkan kaca jendela dengan sangat cepat dan terukur. Setelah itu, mereka langsung membawa lari tas yang berada di kursi penumpang.

Kerugian Materiil dan Barang Berharga yang Hilang

Akibat pencurian tersebut, Shakira harus kehilangan beberapa aset kerja yang sangat penting. Pelaku berhasil membawa kabur satu unit laptop yang berisi file proyek musik terbarunya. Selain itu, satu buah smartphone dan tas berisi dokumen identitas juga ikut raib.

Meskipun mengalami kerugian puluhan juta rupiah, Shakira saat ini berada dalam kondisi fisik yang selamat. Ia sedang tidak berada di dalam mobil ketika aksi pencurian itu berlangsung. Oleh karena itu, ia segera meminta bantuan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengusut kasus ini.

Imbauan Keamanan dan Penyelidikan Polisi

Melalui akun media sosialnya, Shakira mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat memarkirkan kendaraan. Pastikan Anda tidak meninggalkan barang berharga secara mencolok di dalam kabin mobil. Selain itu, pilihlah tempat parkir yang terang dan terpantau kamera CCTV secara ketat.

Saat ini, pihak kepolisian setempat sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus tersebut. Polisi juga mulai memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian untuk mengidentifikasi pelaku. Semoga pihak berwajib segera menangkap pencuri tersebut dan mengembalikan barang milik korban.