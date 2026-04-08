Jakarta (Lampost.co) – Beauty vlogger ternama Indonesia, Tasya Farasya, baru saja mengukir prestasi luar biasa di kancah internasional. Ia menjadi perwakilan resmi Indonesia untuk mewawancarai dua aktris legendaris, Meryl Streep dan Anne Hathaway. Pertemuan spesial ini berlangsung dalam rangka premier film sekuel paling dinanti, The Devil Wears Prada 2.

Poin Penting

Wawancara Eksklusif: Tasya Farasya menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia yang mewawancarai pemain utama.

Kolaborasi Legendaris: Meryl Streep, Anne Hathaway, dan Emily Blunt kembali dalam satu layar.

Fesyen Indonesia: Tasya mempromosikan karya desainer Yogie Pratama di ajang internasional.

Plot Film: Mengangkat persaingan dunia mode di era digital yang semakin kompetitif.

Jadwal Rilis: Film dijadwalkan meneror layar bioskop mulai akhir April 2026.

Tasya mengaku telah menjadi penggemar berat film tersebut sejak ia masih berusia remaja. Baginya, kesempatan ini merupakan sebuah momen kehidupan yang sangat emosional dan tidak terlupakan.

“It’s truly a full circle moment for me! Aku pertama kali nonton The Devil Wears Prada di umur 13 dan ini salah satu film yang aku tonton berulang kali,” ungkap Tasya Farasya di Tokyo, Jepang, Selasa (7/4).

Nostalgia dan Kedekatan dengan Karakter Film

Selanjutnya, Tasya kembali mengenang masa sekolahnya yang sangat terpengaruh oleh karya sutradara David Frankel tersebut. Ia sering meniru gaya pembukaan film sambil menyanyikan lagu ikonik dari KT Tunstall setiap pagi.

“Aku inget banget, pas SMP aku sering get ready with me ala-ala opening film ini sambil nyanyi ‘Suddenly I see’,” tutur Tasya Farasya penuh semangat.

Dalam sesi wawancara eksklusif, Tasya mengulik banyak rahasia di balik layar produksi sekuel terbaru ini. Ia menanyakan cara kedua aktris tersebut menjaga kekuatan karakter mereka setelah sepuluh tahun berlalu.

“Dan sekarang, aku mendapatkan kesempatan luar biasa untuk bertemu langsung dengan duo ikonik ini, sekaligus ngobrol-ngobrol tentang bagaimana mereka membawa cerita ini di masa sekarang, tanpa kehilangan nuansa khas yang membuat film ini jadi favorit banyak orang,” jelas Tasya.

Pesona Tasya Farasya di Karpet Merah

Selain sesi wawancara, Tasya juga tampil memukau saat berjalan di karpet merah Roppongi Hills Arena. Ia mengenakan gaun mewah berwarna maroon hasil rancangan desainer lokal berbakat, Yogie Pratama. Gaun tersebut terinspirasi dari gaya busana karakter Miranda Priestly yang terkenal sangat elegan dan berwibawa.

Kini, para penggemar sangat menantikan kehadiran film ini di bioskop pada akhir bulan April 2026. “Yang jelas, setelah mendengar cerita dari Meryl Streep dan Anne Hathaway, aku jadi makin gak sabar untuk nonton filmnya akhir April ini,” pungkasnya.