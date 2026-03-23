Jakarta (Lampost.co) – Nama Nagita Slavina kembali menjadi pusat pembicaraan hangat di kalangan netizen Indonesia. Muncul dugaan kuat bahwa dirinya dan Raffi Ahmad telah mengadopsi seorang bayi laki-laki lagi. Isu ini mencuat setelah publik melihat kehadiran sosok bayi baru yang menghuni rumah mewah mereka.

Poin Penting

Bukan Adopsi: Nagita Slavina membantah rumor penambahan anggota keluarga baru secara permanen.

Peran Foster Mom: Nagita bertindak sebagai orang tua asuh sementara untuk bayi-bayi dari yayasan sosialnya.

Durasi Pengasuhan: Bayi tersebut hanya akan tinggal selama beberapa bulan sebelum pindah ke yayasan utama.

Misi Kemanusiaan: Kehadiran bayi di rumah Andara murni merupakan kegiatan sosial dan bentuk kepedulian terhadap anak.

Namun, Nagita segera memberikan klarifikasi tegas untuk meluruskan berita yang beredar luas tersebut. Ia menekankan bahwa bayi mungil itu bukanlah anak adopsi permanen bagi keluarganya. Sebaliknya, bayi tersebut hanya berada di bawah pengasuhan sementara melalui yayasan sosial miliknya sendiri.

“Senang, suka bayi. Bayi kesekian yang dititipkan,” kata Nagita Slavina.

Selanjutnya, Nagita menjelaskan bahwa dirinya berperan sebagai foster mom atau ibu asuh sementara. Istilah ini merujuk pada seseorang yang merawat anak dalam jangka waktu tertentu tanpa status hukum adopsi. Ia dengan tulus menyediakan tempat tinggal yang layak bagi bayi-bayi yang membutuhkan bantuan tersebut.

“Sebenarnya, jadi ya bayi-bayi ini diserahkan ke yayasan aku sebagai foster mom-nya buat beberapa bulan,” tutur Nagita Slavina.

Biasanya, ia mengasuh bayi-bayi malang ini selama beberapa bulan saja di kediamannya. Setelah itu, anak-anak tersebut akan dipindahkan kembali ke yayasan utama yang berlokasi di luar kota. Peran mulia ini merupakan bentuk kepedulian sosial nyata dari keluarga berjuluk Sultan Andara tersebut.

Meskipun bayi itu terlihat sangat akrab dengan anggota keluarga lain, statusnya tetap bukan anak kandung. Nagita menegaskan bahwa kehadirannya murni merupakan bagian dari misi kemanusiaan yang ia jalankan. Klarifikasi ini pun menjawab rasa penasaran publik sekaligus mengakhiri spekulasi liar di media sosial.