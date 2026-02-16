JAKARTA (Lampost.co) – Artis cantik Nia Ramadhani akhirnya menanggapi rumor miring mengenai keretakan rumah tangganya dengan Ardie Bakrie. Isu perceraian mereka sebelumnya sempat viral dan memicu kegaduhan di platform media sosial TikTok. Meski sempat merasa terusik, Nia memilih menyikapi kabar bohong tersebut dengan kepala dingin.

Poin Penting

Klarifikasi Hoaks: Nia Ramadhani secara tegas membantah isu perceraian yang sempat viral di TikTok.

Edukasi Anak: Nia menjadikan kabar bohong sebagai sarana mengajar anak-anaknya agar lebih bijak bermedia sosial.

Kondisi Rumah Tangga: Pasangan ini tetap harmonis meski sedang menjalani LDM Jakarta-Singapura.

Persiapan Ramadan: Nia memilih untuk lebih fokus mempersiapkan kesiapan hati menyambut bulan puasa.

Ambil Hikmah di Balik Berita Bohong

Nia mengakui bahwa pemberitaan negatif tersebut sempat mengganggu ketenangannya. Namun, ia justru menemukan sisi positif di balik fitnah yang menimpa keluarganya. Nia memanfaatkan momen ini untuk memberikan edukasi penting kepada ketiga buah hatinya.

“Sempet terganggu sih dengan berita seperti itu, Kak,” kata Nia Ramadhani di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026).

Istri Ardie Bakrie ini ingin anak-anaknya lebih kritis dalam menyerap informasi. Ia menekankan bahwa tidak semua hal yang muncul di media internet merupakan sebuah kebenaran.

“Tapi hikmahnya adalah anak-anak saya jadi tahu bahwa semua yang ada di layar yang mereka tonton itu gak semuanya bener,” ungkapnya.

Tetap Harmonis Meski Jalani LDR

Rumah tangga pasangan ini sebenarnya tetap terlihat sangat solid dan harmonis. Padahal, belakangan ini mereka harus menjalani hubungan jarak jauh atau Long Distance Marriage (LDM). Nia saat ini menetap sementara di Singapura demi menemani putra keduanya sekolah.

Selanjutnya, Nia juga memberikan sedikit tanggapan mengenai persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Ia mengaku lebih fokus pada kesiapan spiritual daripada hal-hal yang bersifat duniawi.

“Ya gitu-gitu aja sih, lebih mempersiapkan hati aja. Maaf ya ini aku mau ke dokter,” tutupnya singkat.

Kabar hoaks ini awalnya muncul karena narasi provokatif dari beberapa akun media sosial. Namun, fakta menunjukkan bahwa Nia dan Ardie tetap kompak menjaga komitmen pernikahan mereka.