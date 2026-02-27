Jakarta (Lampost.co) – Musisi berbakat Niall Horan membawa kabar gembira bagi para penggemarnya di seluruh dunia. Pasalnya, mantan anggota One Direction ini baru saja mengonfirmasi penyelesaian album studio keempatnya. Melalui akun X pribadinya, Niall membagikan cuplikan pendek melodi piano yang sangat memukau.

Poin Penting

Niall Horan resmi menyelesaikan rekaman album studio keempatnya pada Februari 2026.

Niall membagikan bocoran lagu melalui media sosial X dan wawancara radio.

Harry Styles akan merilis album baru pada Maret 2026 dengan sesi dengar perdana.

Zayn Malik menyiapkan album KONNAKOL dan tur global di 31 lokasi berbeda.

Proses Produksi Album Niall Horan Segera Rampung

Saat ini, Niall sedang fokus menuntaskan detail kecil pada proyek musik terbarunya tersebut. Ia mengungkapkan rasa antusiasnya saat berbicara dalam acara Hits Radio Breakfast Show. Meskipun belum mengumumkan judul resminya, Niall memastikan bahwa karya ini akan rilis tahun ini.

Niall menegaskan status proyeknya melalui sebuah cuitan singkat namun sangat jelas. “Albumnya sudah SELESAI,” tulis Niall dengan penuh semangat. Selain itu, ia juga memberikan bocoran mengenai jadwal peluncuran musik barunya kepada publik. “Aku sedang menyelesaikan beberapa bagian vokal dan hal-hal lain yang kurang, tapi ya… seharusnya bisa merilis musik tahun ini. Aku sangat antusias!” tuturnya.

Dominasi Mantan Anggota One Direction di Tahun 2026

Ternyata, tahun 2026 menjadi momentum besar bagi seluruh mantan personel boyband One Direction. Selain Niall, Harry Styles juga bersiap merilis album Kiss All The Time. Disco, Occasionally pada 6 Maret. Bahkan, Harry akan menggelar listening party eksklusif di Inggris untuk para penggemar setianya.

Di sisi lain, Zayn Malik tidak mau ketinggalan dengan mengumumkan album bertajuk KONNAKOL. Zayn menjadwalkan perilisan album tersebut pada 17 April mendatang bersamaan dengan tur dunia besar-besaran. Sementara itu, Louis Tomlinson sudah lebih dulu merilis album How Did I Get Here? pada Januari lalu.