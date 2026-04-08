JAKARTA (Lampost.co) – Niko Al Hakim atau Okin akhirnya menanggapi tudingan miring dari mantan istrinya, Rachel Vennya. Melalui kuasa hukumnya, Axl Mattew Situmorang, Okin memilih untuk menyelesaikan masalah aset dan nafkah secara kekeluargaan. Pihak Okin menilai bahwa perdebatan di ruang publik mengenai ranah privasi tidak akan menyelesaikan masalah.

Poin Penting

Jalur Damai: Okin menginisiasi komunikasi langsung melalui pengacara untuk menghindari perselisihan publik.

Fokus Mediasi: Pembahasan berpusat pada status KPR rumah di Kemang dan kewajiban nafkah anak.

Alasan Privasi: Pihak Okin mengutamakan perlindungan psikologis anak-anak dari pemberitaan negatif.

Timeline Komunikasi: Pertemuan resmi antar kuasa hukum telah berlangsung sejak Senin, 6 April 2026.

“Perlu kami tegaskan bahwa dinamika yang terjadi saat ini sejatinya merupakan ranah privat yang seyogyanya tidak menjadi konsumsi atau perdebatan di ruang publik,” kata Axl Mattew Situmorang dalam pernyataan resminya, Rabu (8/4/2026).

Langkah mediasi ini kabarnya sudah berjalan sejak awal pekan ini untuk mencari titik temu terbaik. Kuasa hukum Okin mengaku telah menjalin komunikasi intensif dengan tim hukum Rachel Vennya demi mendinginkan suasana.

“Mulai Senin, 6 April 2026, kami telah menginisiasi komunikasi dengan pihak Saudari Rachel Vennya. Per hari ini (Selasa, 7 April 2026) saya juga telah menjalin komunikasi langsung dengan kuasa hukum dari pihak Saudari Rachel, yaitu Rekan Ragahdo,” terangnya.

Okin secara sengaja menghindari aksi saling sindir di media sosial demi menjaga kesehatan mental anak-anak mereka. Pengacara Okin menegaskan bahwa narasi liar di publik hanya akan memberikan dampak buruk bagi perkembangan buah hati.

“Membiarkan hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan secara tertutup ini terus bergulir di media dengan narasi yang belum tentu benar adanya akan membawa dampak yang sangat tidak baik bagi tumbuh kembang mereka,” pungkas Axl Mattew.

Sebelumnya, polemik ini memanas setelah Rachel Vennya memprotes status cicilan rumah di kawasan Kemang yang terbengkalai. Selain itu, pihak Rachel menyinggung soal nafkah anak hingga uang mut’ah senilai Rp 1 miliar yang belum tuntas. Kini, kedua belah pihak berharap proses mediasi tertutup ini dapat menghasilkan kesepakatan yang adil bagi semua.