Jakarta (Lampost.co) – Aktris cantik Olla Ramlan baru saja membagikan pengalaman emosional saat syuting di pelosok Malaysia. Ia terlibat dalam proyek serial terbaru berjudul Walid yang berlokasi di area sangat terpencil. Kondisi lapangan yang ekstrem bahkan sempat membuat air mata Olla tumpah karena merasa sangat lelah.

Perjuangan Berat di Lokasi Syuting Pelosok

Olla menceritakan tantangan besar saat harus menetap di tengah hutan demi pendalaman karakter Raras Kartika. Meskipun sempat mengunjungi mal pada hari pertama, ia kemudian harus menempuh perjalanan darat selama lima jam. Lokasi tersebut sangat jauh dari hiruk-pikuk kota dan tertutup kegelapan hutan rimba.

Olla memberikan gambaran nyata mengenai situasi sulit yang ia hadapi selama proses produksi berlangsung. “Itu tuh bener-bener di pelosok-pelosok yang bener-bener hutan semua gelap gitu,” tutur Olla Ramlan dengan nada serius. Selain itu, ia juga harus beradaptasi dengan fasilitas yang sangat terbatas di sana.

Fasilitas Seadanya Tanpa Perlakuan VIP

Kehidupan di lokasi syuting ternyata sangat kontras dengan keseharian Olla yang biasanya serba mewah. Ia harus rela mengantre mandi dan berjalan jauh hanya untuk sekadar menuju toilet umum. Pengalaman ini lantas memicu refleksi mendalam bagi dirinya mengenai perjuangan mencari nafkah.

Olla mengungkapkan keluh kesahnya mengenai kondisi lingkungan yang penuh dengan serangga dan nyamuk. “Pokoknya nyamuk, insect aja bisa masuk gitu. Udah gitu toiletnya itu 70 meter aku harus jalan,” ujarnya. Kesulitan tersebut bahkan membuatnya menangis di tengah kesibukan jadwal syuting yang padat.

“Nah pas di sana aku tuh, nangis dulu, masya Allah ya ampun, cari duit segitunya amat,” lanjut Olla Ramlan. Ia menegaskan bahwa semua kru dan pemain mendapatkan perlakuan yang setara tanpa adanya fasilitas istimewa. “Mandinya tuh ngantri gitu. Jadi nggak ada VIP, nggak ada, semua kita semuanya sama,” jelasnya lagi.

Sinopsis dan Jadwal Tayang Serial Walid

Meskipun berat, Olla tetap menjaga profesionalisme dengan membangun kedekatan bersama seluruh kru produksi. Serial Walid sendiri mengisahkan tentang mantan pemimpin sekte yang mencoba membangun kembali pengaruhnya. Anda bisa menyaksikan akting memukau Olla Ramlan mulai 26 Februari 2026 di layanan streaming Viu.