Jakarta (Lampost.ct.co) – Industri sinema tanah air siap menyambut kehadiran film fiksi ilmiah ambisius berjudul Pelangi di Mars. Film karya sutradara Upi Guava ini akan tayang serentak di bioskop mulai 18 Maret 2026 mendatang. Selain menyuguhkan petualangan visual, proyek ini dirancang sebagai standar baru bagi ekosistem kekayaan intelektual (IP) di Indonesia. Oleh karena itu, Upi sudah menyiapkan rencana pengembangan cerita ke dalam format sekuel hingga serial masa depan.

Poin Penting

Pelangi di Mars mengusung genre fiksi ilmiah dengan teknologi animasi penuh dan virtual production XR.

Cerita berfokus pada perjuangan gadis bernama Pelangi dalam menyelamatkan bumi dari krisis air tahun 2100.

Produksi film memakan waktu lima tahun dengan tujuan membangun semesta cerita (IP) yang berkelanjutan.

Film ini dibintangi oleh Keinaya Messi Gusti, Rio Dewanto, dan melibatkan pengisi suara populer seperti Kristo Immanuel.

Selanjutnya, film ini menggunakan pendekatan animasi penuh untuk membangun dunia futuristik yang lebih kuat dan mendetail. Melalui format tersebut, penonton akan merasakan pengalaman imersif saat melihat gambaran kehidupan manusia di luar bumi. Terlebih lagi, Upi menegaskan bahwa “proyek ini dipersiapkan untuk memiliki semesta cerita yang lebih luas” sejak tahap awal produksi. Akibatnya, potensi eksplorasi genre seperti horor dalam semesta yang sama tetap terbuka lebar.

Misi Penyelamatan Bumi dari Planet Mars

Alur cerita film ini mengambil latar tahun 2100 saat bumi sedang menghadapi krisis air yang sangat parah. Kemudian, fokus cerita beralih kepada Pelangi, seorang gadis berusia 12 tahun yang lahir di planet Mars. Setelah ibunya tiada, Pelangi harus bertahan hidup bersama sekelompok robot tua yang setia menemaninya setiap hari. Namun, ia harus memimpin misi berbahaya untuk menemukan mineral langka bernama Zeolith Omega.

Meskipun tugas tersebut sangat berat, Pelangi tetap berjuang demi memurnikan air dan menyelamatkan masa depan umat manusia. Sayangnya, korporasi raksasa Nerotek berusaha menghalangi langkahnya demi menguasai sumber air secara sepihak. Oleh sebab itu, perjalanan Pelangi penuh dengan rintangan fisik maupun moral yang sangat menegangkan. Film berdurasi 112 menit ini pun melibatkan aktor ternama seperti Rio Dewanto, Lutesha, hingga Livy Renata.

Teknologi Canggih di Balik Produksi Lima Tahun

Produser Dendi Reynando mengungkapkan bahwa proses pembuatan film ini memakan waktu yang cukup lama, yakni lima tahun. Menurut Dendi, “proyek ini membutuhkan waktu lebih dari lima tahun hingga akhirnya siap tayang di bioskop.” Selain dedikasi waktu, tim produksi juga memanfaatkan teknologi Extended Reality (XR) berbasis Unreal Engine yang sangat canggih. Teknologi tersebut memungkinkan proses rendering visual secara real-time selama proses syuting berlangsung di studio.

Pada akhirnya, Pelangi di Mars bukan hanya sekadar hiburan visual bagi keluarga saat libur Lebaran nanti. Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif memberikan dukungan penuh karena menilai proyek ini sebagai langkah berani bagi industri nasional. Selain itu, pesan tentang keberlanjutan lingkungan menjadi poin penting yang ingin disampaikan kepada generasi muda. Maka dari itu, jangan lewatkan petualangan epik ini di layar lebar pada pertengahan Maret mendatang.