Jakarta (Lampost.co) – Rumah tangga Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie kembali menjadi sorotan tajam publik belakangan ini. Muncul sebuah spekulasi liar mengenai keretakan hubungan mereka pada awal Februari 2026. Akun TikTok tertentu menyebarkan narasi provokatif yang menyebut adanya perselingkuhan hingga perpisahan.

Poin Penting

Isu Terkini: Muncul kabar hoaks mengenai perceraian dan perselingkuhan Ardi Bakrie di media sosial TikTok.

Perjalanan Hubungan: Menikah sejak 2010, pasangan ini sudah melewati masa pernikahan selama 15 tahun.

Titik Terendah: Kasus narkoba tahun 2021 justru menjadi momen pendewasaan bagi hubungan mereka berdua.

Status Terbaru: Asisten pribadi menegaskan bahwa keluarga Nia Ramadhani sedang dalam kondisi harmonis.

Meskipun demikian, fakta sebenarnya justru berbanding terbalik dengan gosip tersebut. Pasangan ini telah membina hubungan selama 15 tahun dan memiliki tiga orang anak. Mereka selalu terlihat kompak dalam menghadapi berbagai badai kehidupan selama ini.

Baca juga : Isu Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Mencuat, Asisten Beri Klarifikasi

Sejarah Cinta dan Pernikahan Mewah

Nia dan Ardi mulai menjalin kasih sejak tahun 2008 meskipun terpaut usia 12 tahun. Selanjutnya, Ardi resmi melamar Nia pada 17 Oktober 2009 setelah merasa yakin satu sama lain. Mereka kemudian menggelar pernikahan sangat megah di Hotel Mulia Senayan pada 1 April 2010.

Setelah menikah, Nia memilih untuk vakum sejenak dari industri hiburan tanah air. Ia memfokuskan seluruh waktunya untuk mengurus keluarga dan mendukung bisnis besar sang suami. Kehadiran tiga buah hati pun semakin melengkapi kebahagiaan rumah tangga pasangan ikonik ini.

Ujian Kasus Narkoba yang Menguatkan

Namun, perjalanan mereka tidak selalu berjalan mulus tanpa adanya rintangan berat. Polisi menangkap Nia dan Ardi terkait kasus penyalahgunaan narkoba pada Juli 2021 silam. Kejadian kelam tersebut sempat mengguncang reputasi keluarga besar Bakrie di mata publik.

Alih-alih berpisah, momen rehabilitasi justru menjadi titik balik untuk memperkuat komunikasi mereka. Nia mengungkapkan hal tersebut secara jujur melalui buku biografinya yang berjudul Cerita Ade. Mereka berhasil melewati masa sulit dan kembali hidup harmonis sejak bebas pada 2022.

Klarifikasi Tegas dari Asisten Pribadi

Menanggapi isu cerai yang beredar, Theresa Wienathan selaku asisten pribadi segera bertindak tegas. Ia membantah keras kabar burung yang menyebut Nia telah melayangkan gugatan cerai. Tere memastikan bahwa hubungan bosnya saat ini masih sangat sangat baik.

“Intinya itu hoaks. Mereka baik-baik saja. Berita itu cuma hoaks,” kata Tere saat dikonfirmasi, Selasa (3/2/2026).

Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya tidak mudah mempercayai informasi palsu tanpa bukti kuat. Hingga saat ini, pasangan Nia dan Ardi tetap membuktikan kekuatan cinta mereka kepada publik.