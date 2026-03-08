Jakarta (Lampost.co) – Kisah cinta penyanyi Vidi Aldiano dan aktris Sheila Dara Aisha selalu menarik perhatian publik. Pasangan ini membuktikan kekuatan cinta sejati di tengah ujian kesehatan yang sangat berat. Sheila Dara dengan setia mendampingi suaminya hingga napas terakhir pada Sabtu, 7 Maret 2026.

Poin Penting

Pertemuan pertama terjadi pada tahun 2015 melalui proyek drama musikal Stereo.

Pasangan ini sempat putus pada 2018 namun memutuskan kembali bersama pada 2020.

Vidi melamar Sheila secara romantis pada 29 Maret 2021 di hadapan keluarga.

Pernikahan resmi mereka digelar pada 15 Januari 2022 dengan rangkaian prosesi adat.

Sheila Dara setia menemani perjuangan Vidi melawan kanker hingga maut memisahkan.

Pertemuan awal mereka bermula dari panggung drama musikal bertajuk Stereo pada tahun 2015. Benih cinta kemudian tumbuh subur saat keduanya sering tampil bersama dalam program musik. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menjalin hubungan asmara secara resmi pada tahun 2016.

Baca juga Ketegaran Sheila Dara Setelah Vidi Aldiano Wafat, Ringgo Agus Rahman Ungkap Rasa Kagum

Hubungan tersebut ternyata tidak selalu berjalan mulus bagi pasangan selebritas ini. Mereka sempat memilih untuk berpisah pada tahun 2018 demi fokus mengejar karier masing-masing. Namun, takdir rupanya kembali mempertemukan mereka pada awal tahun 2020 yang lalu.

Momen romantis terjadi saat Vidi melamar Sheila pada hari ulang tahunnya yang ke-31. Setelah melalui berbagai prosesi adat yang khidmat, keduanya resmi menikah pada 15 Januari 2022. Acara pernikahan tersebut berlangsung sangat sakral dan disiarkan secara langsung untuk para penggemar.

Kini, Vidi Aldiano telah berpulang ke rahmatullah dalam usia 35 tahun. Perjuangan panjang melawan kanker ginjal akhirnya selesai dengan iringan doa dari sang istri tercinta. Kesetiaan Sheila Dara menjadi inspirasi nyata bagi banyak orang tentang arti sebuah komitmen.