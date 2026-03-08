Jakarta (Lampost.co) – Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman penyanyi Vidi Aldiano di TPU Tanah Kusir pada Minggu, 8 Maret 2026. Sang adik, Vadi Akbar, tampil mewakili keluarga besar untuk memberikan sambutan terakhir. Ia menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pelayat yang hadir di tengah cuaca mendung tersebut.

Poin Penting

Vadi Akbar mewakili keluarga memberikan sambutan di TPU Tanah Kusir, Minggu pagi.

Keluarga berterima kasih atas kehadiran sahabat yang memberikan penghormatan terakhir.

Vadi mengajak masyarakat untuk terus mendoakan mendiang Vidi Aldiano secara tulus.

Pihak keluarga siap menyelesaikan urusan utang piutang mendiang jika masih ada.

Deretan artis seperti BCL, Isyana, dan Luna Maya hadir memberikan dukungan emosional.

Vadi secara khusus berterima kasih kepada sahabat dan kerabat yang telah menyempatkan waktu. Banyak orang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir bagi pelantun lagu “Nuansa Bening” itu. Ucapan syukur mengalir dari bibir Vadi melihat besarnya cinta orang-orang terhadap sang kakak.

“Selamat pagi. Saya adiknya Vidi, atas nama keluarga, ingin mengucapkan terima kasih banyak buat rekan-rekan semuanya yang ada di sini,” ucap Vadi Akbar di kawasan Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Minggu, 8 Maret 2026.

Selain itu, Vadi juga mengenang kebaikan sang kakak semasa hidupnya kepada banyak orang. Ia merasa terharu melihat banyaknya pelayat yang tersentuh oleh kebaikan hati Vidi Aldiano. Kehadiran para sahabat menjadi penghibur bagi keluarga yang sedang berduka.

“Sahabat-sahabat Vidi, keluarga Vidi, dan semua yang pernah disentuh oleh Vidi, untuk datang hari ini untuk menyampaikan goodbye terakhirnya ke Vidi,” lanjut Vadi selaku perwakilan keluarga.

Adik Vidi Aldiano Mengajak Mendoakan Sang Kakak

Vadi Akbar mengajak semua pihak untuk terus mengirimkan doa terbaik bagi almarhum. Pihak keluarga berharap agar Vidi mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Doa tulus dari para sahabat dianggap sangat berarti bagi ketenangan mendiang.

“Semoga teman-teman semua di sini, keluarga di sini, bisa ikut mendoakan Fidi hari ini dan seterusnya agar Vidi bisa diterima di sisi-Nya,” ujar Vadi.

Lebih lanjut, Vadi juga menunjukkan sikap bertanggung jawab mengenai urusan duniawi sang kakak. Ia mengimbau siapa pun yang memiliki urusan belum selesai untuk segera menghubungi pihak keluarga. Hal ini termasuk urusan utang piutang atau komitmen lainnya yang mungkin masih ada.

“Nanti kalau misalkan memang dari teman-teman, kerabat sini semuanya masih ada urusan yang belum selesai dengan Vidi, perihal utang piutang maupun perihal lainnya, bisa langsung datang ke kami sekeluarga,” pinta Vadi.

Prosesi pemakaman ini menjadi momen perpisahan emosional yang menyatukan deretan artis papan atas Indonesia. Semua pelayat tampak memberikan dukungan moral bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Vadi menutup sambutannya dengan penegasan cinta yang sangat mendalam dari semua orang untuk Vidi.

“Sekali lagi terima kasih banyak. Kita semua sayang Fidi, dan semoga Fidi tahu kita semua sayang Fidi. Terima kasih semuanya,” pungkas Vadi.