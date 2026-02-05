Jakarta (Lampost.co) – Marcel Radhival alias Pesulap Merah akhirnya menanggapi kabar miring mengenai kehidupan pribadinya. Ia secara terbuka memberikan klarifikasi melalui siaran langsung di akun TikTok pribadinya. Kabar ini muncul tak lama setelah istri pertamanya, Tika Mega Lestari, meninggal dunia Januari lalu.

Poin Penting

Marcel Radhival resmi mengakui telah berpoligami sejak tahun 2022.

Ratu Rizky Nabila merupakan istri kedua Marcel dan kini sedang hamil.

Istri pertama, Tika Mega Lestari, meninggal dunia pada 27 Januari 2026 akibat kanker mulut.

Marcel menegaskan pernah melakukan siaran langsung bertiga untuk membuktikan transparansi hubungannya.

Alasan poligami tetap menjadi rahasia pribadi demi menjaga kehormatan kedua istrinya.

Pesulap Merah membenarkan bahwa ia memang menjalani rumah tangga poligami sejak beberapa tahun silam. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi saat ini masih dalam suasana duka yang mendalam. Marcel pun meminta publik untuk memahami situasi keluarganya yang baru saja kehilangan sosok tercinta.

Baca juga : Jadwal Tayang Ghost in the Cell: Film Horor Komedi Terbaru Joko Anwar

“Betul aku poligami, menikah (istri kedua) dari tahun 2022. Ini masih dalam kondisi berduka, istri pertama saya yang meninggal,” ungkap Pesulap Merah.

Pernikahan dengan Ratu Rizky Nabila Bukan Rahasia

Identitas istri kedua Pesulap Merah ternyata adalah selebriti Ratu Rizky Nabila. Marcel menyatakan bahwa pernikahan tersebut sebenarnya bukan merupakan hal yang ia tutupi dari publik. Bahkan, ia mengaku pernah melakukan interaksi daring bersama kedua istrinya secara sekaligus.

Ia merasa heran karena isu ini baru menjadi perbincangan hangat setelah kepergian istri pertamanya. Marcel juga mengonfirmasi kondisi terkini istri keduanya yang sedang mengandung buah hati mereka. Keputusan untuk jujur ini ia ambil agar informasi di masyarakat tidak semakin simpang siur.

“Kita pernah live bertiga guys, saya, istri pertama, istri kedua, ngobrol bareng, menjawab-jawabin pertanyaan netizen,” lanjutnya. “Daripada simpang siur ya sudah diiyakan saja, memang iya betul. Karena Nabila lagi hamil, betul,” kata Pesulap Merah.

Dinamika Poligami dan Menjaga Aib Keluarga

Marcel sempat menceritakan tantangan awal saat ia memutuskan untuk memiliki dua istri. Menurutnya, perselisihan antara istri pertama dan kedua sempat terjadi namun perlahan mereda. Sayangnya, maut menjemput istri pertamanya tepat saat hubungan keluarga mereka mulai harmonis.

Meskipun jujur soal poligami, Marcel tetap enggan mengungkap alasan detail di balik keputusan besarnya tersebut. Ia memilih untuk menjaga privasi dan kehormatan kedua istrinya sesuai dengan ajaran agama. Baginya, menceritakan latar belakang tersebut justru akan mengumbar keburukan pasangan yang seharusnya ia lindungi.

“Kenapa alasan poligami? Alasannya itu ada dari aib istri pertama dan aib istri kedua. Bahaya nanti kalau misalkan diceritakan. Ketahuan nih jadi tahu publik aib istri pertama saya apa, aib istri kedua saya apa. Itu nggak boleh dalam Islam,” jelas lelaki 30 tahun ini.