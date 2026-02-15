Jakarta (Lampost.co) – Aktris cantik Priyanka Chopra akhirnya menanggapi isu miring mengenai hubungannya dengan penyanyi Nick Jonas. Ia memastikan bahwa kondisi rumah tangga mereka saat ini sedang baik-baik saja. Kabar miring tersebut muncul akibat spekulasi tidak berdasar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Poin Penting

Priyanka Chopra menegaskan rumah tangganya dengan Nick Jonas tetap harmonis di tahun kedelapan.

Sang aktris secara tegas membantah isu perceraian yang sempat viral di media sosial.

Perbedaan usia dan latar belakang budaya justru dianggap sebagai kekuatan dalam hubungan mereka.

Pasangan ini memilih fokus pada pengasuhan putri mereka, Malti, tanpa mempedulikan opini publik.

Priyanka menyampaikan klarifikasi tegas tersebut dalam sebuah wawancara eksklusif bersama media Variety. Saat ini, pernikahan mereka telah memasuki tahun kedelapan dengan penuh kebahagiaan. Oleh karena itu, ia tidak ingin lagi memusingkan segala rumor negatif yang beredar di masyarakat.

“Kami sudah delapan tahun bersama. Jika orang ingin terus menunggu sampai hubungan ini hancur, itu pilihan mereka. Saya sudah berhenti memikirkannya,” ungkap Priyanka Chopra.

Heran Terhadap Spekulasi Publik

Priyanka Chopra mengaku merasa sangat heran dengan ketertarikan orang lain terhadap masalah pribadinya. Ia mempertanyakan alasan di balik keinginan oknum tertentu untuk melihat hubungannya hancur. Meskipun demikian, ia tetap bersikap tenang dalam menghadapi berbagai pemberitaan negatif tersebut.

“Saya tidak tahu apa yang membuat orang merasa tidak nyaman dengan kami,” lanjutnya.

Selanjutnya, ia juga menyinggung berbagai perbedaan besar yang menyatukan mereka berdua. Faktor usia, latar belakang budaya, hingga agama memang sering menjadi bahan perbincangan publik. Namun, Priyanka menganggap semua perbedaan itu sebagai bagian perjalanan yang justru memperkuat ikatan cinta mereka.

“Saya rasa ada faktor antarbudaya di dalamnya, negara yang berbeda, agama yang berbeda, perbedaan usia. Itu sangat menyakitkan,” ungkapnya.

Fokus pada Hubungan yang Harmonis

Alih-alih merasa stres, pasangan ini lebih memilih untuk saling menguatkan satu sama lain. Mereka sepakat untuk mengabaikan opini publik yang berusaha merusak ketenangan keluarga kecil mereka. Kini, Priyanka menganggap semua rumor tersebut hanyalah angin lalu yang tidak memiliki dampak apa pun.

“Alih-alih saling membela diri, kami berdua hanya saling memandang, dan kami seperti. ‘Itu tidak penting’. Jadi sekarang sudah seperti air yang mengalir,” tutup Priyanka Chopra.

Sebagai informasi, pasangan ini telah dikaruniai seorang putri cantik bernama Malti pada tahun 2022. Mereka menggunakan metode ibu pengganti demi kesehatan Priyanka saat memulai fase menopause. Kehadiran Malti semakin melengkapi kebahagiaan pasangan yang menikah pada 1 Desember 2018 ini.