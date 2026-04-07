Jakarta (Lampost.co) – Produser film horor Aku Harus Mati, Iwet Ramadhan, akhirnya memberikan penjelasan resmi mengenai penertiban papan reklame mereka. Iwet menegaskan bahwa penurunan materi promosi tersebut bukan terjadi karena adanya tekanan dari publik. Menurutnya, tindakan tersebut sudah sesuai dengan perencanaan strategi promosi yang mereka susun sejak awal.

Poin Penting

Bukan Tekanan: Penurunan billboard diklaim sebagai bagian dari jadwal transisi promosi film.

Izin Resmi: Produser memastikan materi iklan sudah lulus sensor LSF tanpa revisi.

Strategi Masif: Pihak produksi menggunakan 36 titik billboard untuk mengejar target pasar daerah.

Tindakan Pemprov: Satpol PP menertibkan iklan di tiga titik besar seperti Harmoni dan Daan Mogot.

Rumah produksi Rollink Action memang sengaja memilih medium billboard untuk menjangkau target pasar secara masif. Selain itu, mereka menempatkan iklan pada titik-titik strategis agar masyarakat luas dapat melihatnya dengan jelas.

mi itu kan memang di daerah gitu ya, dan kami kan memang mau masif, makanya kemudian medium Billboard yang kami pilih. Kita juga memang pilih titik-titik yang memang ‘ya masa kita invest di Billboard nggak dilihat sama orang gitu kan ya’, sehingga akhirnya kami pilihlah titik-titik tersebut gitu,” ungkap Iwet.

Jadwal Promosi dan Respons Masyarakat

Iwet menjelaskan bahwa pemasangan iklan tersebut dimulai sejak momen gala premiere pada 26 Maret 2026. Selanjutnya, kontrak pemasangan tersebut memang dijadwalkan berakhir pada 5 April 2026 untuk masuk ke fase berikutnya. Oleh karena itu, penurunan materi iklan merupakan langkah rutin dalam transisi kampanye film mereka.

“Jadi mulai dari setelah Gala Premiere tanggal 26, 27 tuh Billboard naik sampai tanggal 5 April. Jadi kami turunkan materinya supaya tanggal 5 April selesai, karena kami akan lanjut masuk ke fase berikutnya untuk promosi,” lanjutnya.

Meskipun memicu respons besar, pihak produksi mengaku tetap mengamati situasi secara tenang tanpa bersikap reaktif. Iwet juga memastikan bahwa seluruh konten iklan telah mengantongi izin resmi dari Lembaga Sensor Film (LSF).

“Mengenai aturan, seluruh cast itu mengapresiasi yang sangat dalam kepada Lembaga Sensor Film (LSF) dan juga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kenapa? Karena semua materi kita sudah dievaluasi sama mereka, lalu kemudian diberikan persetujuan. Bisa dibilang tanpa revisi dari LSF setelah mengajukan,” tegas Iwet.

Ketegasan Pemerintah Terkait Konten Ruang Publik

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap melakukan penertiban di beberapa titik kunci demi kenyamanan publik. Satpol PP menurunkan iklan tersebut di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat pada Minggu, 5 April 2026. Penertiban ini melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) untuk menjaga ketertiban ruang terbuka.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan pernyataan tegas terkait konten visual yang dianggap terlalu sensasional di area umum. Ia ingin memastikan bahwa ruang publik tetap aman dan ramah bagi anak-anak.

“Prinsipnya adalah ini tidak boleh terulang kembali. Yang seperti-seperti ini hanya untuk menarik publik kemudian memasang iklan yang sensitif dan ini berdampak bagi masyarakat, maka ini tidak boleh terulang kembali,” ujar Pramono Anung.