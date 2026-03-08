Jakarta (Lampost.co) – Dunia musik Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya, Vidi Aldiano, pada Sabtu, 7 Maret 2026. Penyanyi berbakat ini mengembuskan napas terakhir setelah berjuang melawan kanker ginjal sejak tahun 2019 silam. Kabar duka ini menyebar cepat setelah sang ayah, Harry Kiss, memberikan pernyataan resmi kepada awak media.

Poin Penting

Oxavia Aldiano (Vidi Aldiano) memulai debut tahun 2008 dengan lagu hit “Nuansa Bening”.

Meraih Triple Platinum dan merekam karya di Abbey Road Studios.

Menikah dengan aktris Sheila Dara Aisha pada tahun 2022.

Berjuang melawan kanker ginjal sejak diagnosis pertama tahun 2019.

Keluarga besar mendampingi detik-detik terakhir sang musisi dengan penuh keikhlasan di rumah sakit. Harry Kiss mengungkapkan rasa duka mendalam melalui pesan singkat mengenai kepergian putra sulungnya tersebut.

Baca juga : Perjalanan Cinta Vidi Aldiano dan Sheila Dara, Kesetiaan Luar Biasa Hingga Maut Memisahkan

“Telah wafat anak saya: OXAVIA ALDIANO bin HARRY APRIANTO. Vidi wafat didampingi seluruh keluarga besar yang ikhlas akan kepergiannya menghadap Alloh SWT, 7 Maret jam 16:33,” tulis Harry Kiss.

Profil dan Perjalanan Karir Vidi Aldiano

Vidi Aldiano lahir di Jakarta pada 29 Maret 1990 dengan nama lengkap Oxavia Aldiano. Ia menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan dan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Suami dari Sheila Dara ini memulai debut musiknya pada tahun 2008 melalui album Pelangi di Malam Hari.

Lagu “Nuansa Bening” dan “Status Palsu” langsung melambungkan namanya sebagai penyanyi pop muda yang sangat diperhitungkan. Selama berkarier, Vidi mencatatkan prestasi gemilang termasuk meraih predikat Triple Platinum untuk album Persona pada 2016. Ia bahkan melakukan proses mastering karyanya di Abbey Road Studios, London, yang sangat legendaris.

Meskipun menderita sakit parah, Vidi tetap produktif merilis album Senandika pada tahun 2022 yang lalu. Album tersebut merefleksikan perjalanan hidup dan perjuangannya bertahan melewati masa-masa sulit akibat penyakit kanker. Lagu “Dara” menjadi persembahan cinta yang sangat menyentuh untuk sang istri tercinta, Sheila Dara Aisha.

Hingga akhir hayatnya, Vidi terus menyebarkan semangat positif dan optimisme kepada seluruh penggemar setianya. Dedikasi tingginya terhadap dunia hiburan menjadikan sosoknya sebagai inspirasi bagi banyak musisi muda di Indonesia. Kini, pelantun suara merdu ini telah tenang dan meninggalkan warisan karya yang akan selalu dikenang.