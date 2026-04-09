JAKARTA (Lampost.co) – Tim kuasa hukum Nikita Mirzani melayangkan protes keras terhadap jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2026). Konflik hukum melawan Dokter Reza Gladys ini memanas setelah majelis hakim menilai penggugat tidak menghadirkan saksi. Padahal, pihak Nikita mengaku telah berada di area pengadilan sejak pagi hari untuk mengikuti prosedur.

Poin Penting

Kehadiran Tim: Kuasa hukum sudah tiba di lokasi pukul 09.30 WIB namun terkendala sistem absen gedung baru.

Saksi Utama: Dokter Oky Pratama hadir pukul 10.30 WIB tetapi sidang sudah dinyatakan selesai.

Protes Ketidakadilan: Pihak Nikita menuntut toleransi waktu 10-20 menit yang biasanya berlaku dalam persidangan.

Rencana Lanjutan: Tim hukum mempertimbangkan langkah hukum atas prosedur sidang yang dinilai tidak transparan.

Kuasa hukum Nikita Mirzani, Marulitua, menjelaskan bahwa timnya sudah tiba di lokasi pukul 09.30 WIB. Namun, proses absen terkendala karena adanya penyesuaian pada gedung baru pengadilan tersebut.

“Hari ini sebenarnya kami sudah hadir di PN Jakarta Selatan pukul 09.30. Kami sudah antre karena ini gedung baru, jadi perlu penyesuaian. Saat mau absen, kami cek ternyata kuasa hukum tergugat sudah absen,” kata Marulitua di Ragunan, Rabu (8/4/2026).

Kekecewaan Atas Toleransi Waktu Sidang

Pihak Nikita sebelumnya telah berkoordinasi dengan petugas mengenai keberadaan saksi, Dokter Oky Pratama, yang masih dalam perjalanan. Sayangnya, saat saksi tiba pukul 10.30 WIB, majelis hakim ternyata sudah menutup persidangan tersebut dengan cepat. Oleh karena itu, tim hukum merasa diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan toleransi waktu yang wajar.

“Ketika kami masuk ke ruang sidang, kami kaget karena media menyampaikan sidangnya sudah selesai. Ini kan tidak fair. Kami ingin memperjuangkan keadilan, tapi dalam hal toleransi waktu, kenapa tidak diberikan,” ucap Marulitua.

Selanjutnya, Marulitua menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat mengulur waktu persidangan sama sekali. Mereka bahkan menunggu selama dua jam hanya untuk meminta penjelasan dari majelis hakim setelah sidang lain usai.

“Kami bukan mau mengulur-ulur waktu, kami sudah tepat waktu. Itu yang terjadi,” tambahnya.

Langkah Hukum Lanjutan Pihak Nikita Mirzani

Senada dengan Marulitua, Galih Rakasiwi selaku tim kuasa hukum juga mempertanyakan ketegasan hakim yang dirasa tebang pilih. Ia membandingkan kejadian ini dengan momen sebelumnya saat pihak tergugat pernah terlambat namun tetap ditunggu. Akibat insiden ini, pihak Nikita Mirzani berencana mendiskusikan upaya hukum lanjutan atas proses yang dianggap janggal.

“Kami tidak terlambat. Kami sudah standby, tapi tidak ada panggilan atau konfirmasi. Biasanya ada toleransi 10 sampai 20 menit, tapi ini tidak ada sama sekali,” tegas Galih.

Kini, tim penggugat masih menunggu kepastian untuk menghadirkan Dokter Oky Pratama pada agenda persidangan pekan depan. Mereka berkomitmen untuk terus mengejar kepastian hukum dan tidak akan tinggal diam atas kejadian memalukan tersebut.