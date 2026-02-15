Jakarta (Lampost.co) – Penyanyi muda Betrand Peto akhirnya membuat keputusan besar terkait tempat tinggalnya pasca perceraian orang tua angkatnya. Kini, remaja yang akrab disapa Koko ini memilih untuk menetap bersama Ruben Onsu. Sebelumnya, ia sempat tinggal cukup lama di kediaman Sarwendah setelah proses perceraian selesai.

Betrand mengonfirmasi kabar kepindahan tersebut saat menjadi tamu dalam sebuah acara televisi swasta. Ia mengakui bahwa perpindahan tersebut sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. “Iya, benar (tinggal bersama Ruben Onsu). Sudah lama juga,” ungkap Betrand Peto.

Permintaan Khusus Ruben Onsu

Ternyata, keputusan ini berawal dari ajakan langsung sang ayah, Ruben Onsu, kepada putra sulungnya tersebut. Ruben menyampaikan keinginan tersebut tepat setelah ia menyelesaikan ibadah umrah pada Agustus 2025 lalu. Pengusaha sukses ini merasa kesepian dan sangat membutuhkan kehadiran Betrand untuk menemani kesehariannya di rumah.

Meskipun baru pindah secara resmi, Betrand sebenarnya sudah sering mengunjungi rumah ayahnya jauh sebelum itu. Ia bercerita mengenai momen hangat saat Ruben Onsu memintanya tinggal bersama secara permanen.

“Setelah pulang umrah, ayah bilang ‘temani ayah lah di rumah, ayah sendiri di rumah’,” kata Betrand Peto.

“Tapi sebelum ayah ngomong itu aku juga pasti temani, sebelum itu aku sering ke rumah ayah juga kok,” lanjut Betrand.

Tanggapan Bijak dari Sarwendah

Betrand segera menyampaikan niat kepindahannya tersebut kepada Sarwendah setelah kembali dari pekerjaan di luar kota. Selanjutnya, Sarwendah menunjukkan sikap yang sangat dewasa dan menghargai kebebasan pilihan sang anak. Ia sama sekali tidak memberikan paksaan atau melarang Betrand untuk tinggal bersama mantan suaminya.

Sarwendah justru memberikan dukungan penuh karena memahami kenyamanan adalah prioritas utama bagi Betrand Peto. Respons sejuk ini membuktikan bahwa hubungan komunikasi keluarga mereka tetap terjaga dengan sangat baik.

“Pas pulang dari show di luar kota aku ngomong sama bunda, ‘aku kayaknya mau tinggal sama ayah’,” ujar Betrand.

“Kata bunda ‘enggak apa-apa itu kan pilihan koko, koko yang jalani’,” ucap Betrand.