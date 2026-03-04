Jakarta (Lampost.co) – Netflix Indonesia kembali memanjakan para penggemar animasi Jepang pada bulan Maret 2026 ini. Platform streaming raksasa ini merilis dua judul besar yang sangat fenomenal. Kisah epik ini membawa konflik mendalam serta penutup cerita yang penuh emosi.

Poin Penting

Netflix merilis dua anime besar pada periode Maret 2026.

Beastars Final Season Part 2 mulai tayang tanggal 7 Maret.

Serial Beastars menggunakan teknologi animasi CG yang sangat berkualitas.

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run hadir dengan tema balapan epik.

Karakter utama JoJo kali ini fokus pada perjalanan Johnny dan Gyro.

Melansir akun Instagram resmi @netflixid, berikut adalah daftar anime terbaru yang wajib kamu tonton.

1. Beastars Final Season P2 (Tayang 7 Maret 2026)

Bagian akhir ini akan melanjutkan konflik besar yang dihadapi oleh tokoh utama, Legoshi. Ketegangan semakin meningkat seiring penyelesaian cerita yang telah lama dinantikan para penggemar. Penutup ini diprediksi menjadi momen emosional bagi perjalanan seluruh karakter dunia Beastars.

Sejak awal, serial ini memang sukses menarik perhatian penonton global secara luas. Adaptasi karya Paru Itagaki ini memicu apresiasi tinggi terhadap kualitas proyek animasi CG.

2. JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run (Tayang Maret 2026)

Menjelang momen Lebaran, penggemar JoJo akhirnya bisa menyaksikan animasi dari bagian yang paling ditunggu. Steel Ball Run menceritakan Johnny Joestar, seorang mantan joki yang mengalami kelumpuhan total.

Ia bertemu Gyro Zeppeli, algojo asal Napoli yang menguasai teknik misterius bernama Spin. Mereka berdua membangun kerja sama yang solid selama mengikuti perlombaan balap kuda lintas negara.

Sepanjang perlombaan, Johnny dan Gyro menghadapi berbagai ancaman dari para pembunuh bayaran. Mereka juga melawan pesaing berbahaya seperti Diego Brando dalam kompetisi yang sangat mematikan. “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run menyajikan konflik epik, pengkhianatan, persahabatan, dan evolusi kekuatan Stand yang mengubah arah takdir.”