Jakarta (Lampost.co) – Duka mendalam sedang menyelimuti hati Reza Arap setelah kepergian kekasih tercintanya, Lula Lahfah. Meskipun sedang berduka, Arap memastikan program Marapthon Season 3 tetap tayang pada Minggu, 8 Februari 2026. Keputusan besar ini merupakan bentuk komitmen nyata untuk menjaga janji kepada mendiang Lula.

Poin Penting

Jadwal Tayang: Marapthon Season 3 tetap berjalan sesuai rencana pada 8 Februari 2026.

Motivasi Utama: Tekad Reza Arap muncul karena ingin mewujudkan impian Lula Lahfah yang ingin melihatnya sukses.

Perubahan Karakter: Arap merasa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan tidak mudah menyerah karena pengaruh Lula.

Format Acara: Musim terakhir bertajuk The Last Tale akan menampilkan siaran langsung nonstop selama lebih dari sebulan.

Melalui akun X miliknya, Arap mengungkapkan perubahan karakter hidupnya setelah mengenal sosok Lula yang luar biasa. Ia mengaku bahwa dahulu dirinya sangat mudah menyerah dan sering mementingkan ego pribadi saja.

“Reza yang biasanya, dengan mudahnya akan mundur dari segala plan. Arap yang biasanya, hanya akan memikirkan ego dan perasaannya. YB sebelum sama Lula, tidak akan peduli dengan apapun,” tulisnya pada Senin (2/2/2026).

Pesan Terakhir Lula Lahfah Menjadi Kekuatan

Kini, Arap memiliki dorongan kuat untuk tetap melanjutkan proyek besar bertajuk The Last Tale tersebut. Ia terus mengingat pesan-pesan motivasi dari Lula yang selalu terngiang jelas di dalam kepalanya setiap saat.

“Tapi apa yang dia ajarin ke gua selalu terngiang-ngiang di kepala sampai hari ini, ‘Kamu mau ngeluh juga buat apa, sayang? Mau ngeluh atau enggak, kan memang harus kamu jalanin. Lihat aku. I want to see you win in life. Sayang, aku mau kamu punya rumah lagi,’” ujarnya.

Arap kemudian membalas pesan tersebut dengan tekad yang sangat membara untuk meraih kemenangan dalam hidupnya.

“Oi, pendek. You wanna see me win in life? I will win. Kanarazu katsu,” timpal Arap dengan penuh emosi.

Komitmen Menepati Janji di Tengah Luka

Arap menyadari bahwa banyak rekan kerjanya meragukan kelanjutan Marapthon karena kondisi mentalnya yang sedang hancur. Namun, ia menegaskan tidak akan mundur sedikit pun dari rencana yang telah mereka susun bersama sejak lama.

“Which is wajar dengan semua yang tahu sifat gua yang seperti dulu dan ditambah situasinya lagi seperti itu. Tapi tidak, sayang. Aku akan melakukannya dengan sedih. Aku akan melakukannya dengan berdarah. Aku akan merangkak. Aku akan melakukannya sampai mati. Aku akan menepati janjiku,” tegasnya.

Program siaran langsung nonstop selama sebulan ini akan tetap menampilkan AAA Clan sebagai sajian utama bagi penonton. Arap bersama rekan-rekan setianya siap memberikan penampilan terbaik demi menghormati dedikasi mendiang Lula Lahfah.