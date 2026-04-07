Jakarta (Lampost.co) – Presenter kondang Ruben Onsu baru saja mengungkap rencana besar untuk masa depan putra sulungnya. Ruben berniat membawa Betrand Peto Putra Onsu, atau yang akrab disapa Onyo, untuk bersekolah di Amsterdam, Belanda. Keputusan ini muncul karena Ruben ingin memberikan kualitas pendidikan internasional terbaik bagi sang anak.

Poin Penting

Negara Tujuan: Ruben Onsu memilih Amsterdam, Belanda, sebagai tempat studi lanjut untuk Betrand Peto.

Sistem Pendukung: Keluarga besar dan sepupu Ruben di Belanda siap membantu proses adaptasi Onyo.

Proses Seleksi: Pihak keluarga sedang mengurasi beberapa kampus terbaik sebelum Onyo memilih secara mandiri.

Kesiapan Mental: Onyo menyatakan siap secara mental meskipun merasa cukup gugup untuk berpindah negara.

Meskipun rencana ini sudah matang, Ruben tetap melibatkan Onyo dalam setiap diskusi pengambilan keputusan. Ayah dan anak ini telah merundingkan rencana perpindahan tersebut secara mendalam dan personal.

Baca juga : Azizah Salsha Buka Suara Soal Kabar Liburan Bareng Nadif Zahiruddin

“Sebenarnya kemarin itu kita mau ada berangkat ke Amsterdam. Saya berniat memang kepingin Onyo sekolah di Amsterdam,” kata Ruben Onsu.

Dukungan Keluarga Besar di Belanda

Saat ini, keluarga besar Ruben di Belanda tengah membantu mengatur segala keperluan administrasi perkuliahan. Para sepupu Ruben di Amsterdam sedang mempelajari beberapa pilihan kampus yang paling sesuai untuk Onyo. Oleh karena itu, Ruben merasa sangat tenang karena Onyo akan memiliki sistem pendukung yang kuat di sana.

“Di sana udah sama sepupu-sepupu aku yang udah atur ke sana, gitu. Jadi ada beberapa kampus yang memang, mereka lagi pelajari,” tambah Ruben Onsu.

Setelah mendapatkan hasil kurasi kampus, Ruben akan segera mendiskusikannya kembali bersama Onyo. Ruben ingin memastikan bahwa sang putra merasa nyaman dengan pilihan institusi pendidikan tersebut sebelum berangkat.

“Dan nanti mereka ke saya, baru saya ke Onyo. Tapi niat saya ini sudah kami rembukkan berdua gitu,” tutur Ruben.

Kesiapan dan Kekhawatiran Betrand Peto

Menanggapi rencana tersebut, Betrand Peto menyatakan kesiapannya untuk menjalani tantangan baru di benua Eropa. Namun, ia tidak menampik munculnya rasa gugup karena harus beradaptasi di negara yang sangat besar. Fokus utama Onyo saat ini adalah cara bersosialisasi dengan lingkungan dan budaya yang berbeda.

“Aku mah siap-siap aja,” ujar Onyo.

“Ada deg-degannya karena pindah ke negara besar kan. Jadi mungkin lebih cara berbaurnya kayak gimana nanti,” ucap Onyo.

Ruben Onsu juga menegaskan bahwa mereka masih menunggu waktu yang paling tepat untuk keberangkatan resmi. Ia ingin Onyo melihat langsung atmosfer kampus sebelum benar-benar menjatuhkan pilihan finalnya.

“Jadi mendingan nanti kedatangan sekali supaya Onyo bisa lihat kampusnya, semuanya, dan nanti biar dia yang tentukan di antara beberapa yang kita lihat, yang mana yang Onyo mau,” pungkasnya.