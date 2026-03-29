Bandar Lampung (Lampost.co) — Platform streaming Netflix mencatat lonjakan penonton selama libur Lebaran 2026. Menariknya, film horor Indonesia justru mendominasi daftar tontonan paling populer di Netflix. Tren itu terlihat dalam periode 16 hingga 22 Maret 2026.

Dua film horor baru langsung melesat ke posisi teratas hanya dalam hitungan hari sejak rilis.

Dua Film Baru Langsung Rebut Puncak

Film Sosok Ketiga: Lintrik sukses merebut posisi pertama pada pekan debutnya. Film itu dibintangi oleh Adinda Thomas dan Aulia Sarah.

Di posisi kedua, film Kuncen ikut mencuri perhatian penonton. Kisah horor yang mengangkat latar pendakian gunung itu menarik minat pecinta genre mistis. Kehadiran dua film itu langsung menggeser film komedi Si Paling Aktor ke posisi ketiga.

Tren Film Hollywood

Film aksi Hollywood War Machine harus turun ke posisi keempat. Padahal, film yang dibintangi Alan Ritchson itu sempat bertahan di dua besar selama dua pekan. Menariknya, performa film itu justru tetap kuat secara global. War Machine masih berada di posisi kedua dunia.

Film animasi Kung Fu Panda 4 kembali meroket ke posisi kelima. Padahal, film itu tayang sejak pertengahan Februari. Momentum libur Lebaran membuat banyak keluarga kembali menonton film itu bersama.

Film Lama Bertahan di Tengah Persaingan

Sejumlah film yang lebih dulu rilis masih bertahan di daftar Top 10. Film Kang Solah From Kang Mak x Nenek Gayung kini berada di posisi keenam.

Sementara Jangan Panggil Mama Kafir turun ke peringkat ketujuh. Keduanya tetap stabil di daftar populer sejak awal penayangan.

Film Sore: Istri dari Masa Depan menempati posisi kedelapan. Di bawahnya, film kolaborasi Made in Korea berada di posisi kesembilan.

Film original Netflix Peaky Blinders: The Immortal Man menutup daftar di posisi kesepuluh. Film itu melanjutkan kisah karakter ikonik Tommy Shelby. Meski baru rilis 20 Maret, film itu bisa naik peringkat setelah liburan usai.

Daftar Top 10 Netflix Indonesia Pekan Ini

Berikut daftar lengkap film terpopuler di Netflix Indonesia periode 16–22 Maret 2026: