Jakarta (Lampost.co) – Kabar miring kembali menerpa rumah tangga Selena Gomez dan Benny Blanco. Kali ini, para penggemar merasa geram karena perilaku pribadi Benny yang dianggap tidak sopan. Meskipun mereka baru menikah, desakan untuk berpisah mulai bermunculan di media sosial.

Poin Penting

Fans Selena Gomez merasa jijik dengan perilaku Benny Blanco di sebuah podcast.

Muncul desakan dari netizen agar Selena segera menceraikan Benny Blanco.

Benny Blanco pernah mengaku jarang mandi dalam wawancara majalah sebelumnya.

Aksi Tak Sopan di Podcast Picu Amarah

Awalnya, Benny Blanco hadir sebagai bintang tamu dalam podcast milik sahabatnya, Lil Dicky. Namun, penampilan Benny justru memicu kritik pedas dari para penonton. Ia terlihat berbaring santai di atas sofa tanpa menggunakan alas kaki.

Para netizen kemudian menyoroti telapak kaki Benny yang terlihat sangat kotor. Selain itu, Benny secara sengaja kentut di depan pembawa acara tanpa rasa malu. Akibatnya, banyak penggemar Selena merasa jijik melihat tingkah laku produser musik tersebut.

Penggemar Minta Selena Gomez Segera Bertindak

Oleh karena itu, kolom komentar media sosial kini penuh dengan kritikan tajam. Banyak fans menilai Benny tidak menghargai etika dasar di ruang publik. Mereka khawatir kebiasaan ini akan berdampak buruk pada citra Selena Gomez.

Seorang penggemar menulis dengan nada kecewa, “Itu menjijikkan, aku tidak tahu bagaimana Selena bisa menghadapi ini.” Sementara itu, netizen lain menambahkan komentar yang lebih keras. “Selena perlu menceraikannya dan mencari seseorang yang jauh lebih baik dan menjaga kebersihan.”

Rekam Jejak Kebersihan Benny Blanco

Ternyata, perilaku kurang bersih ini bukan pertama kalinya menjadi bahan pembicaraan. Benny pernah membuat pengakuan mengejutkan kepada majalah People pada November 2024. Saat itu, ia mengakui secara blak-blakan bahwa dirinya jarang mandi.

Meskipun begitu, Selena Gomez tampaknya tidak terganggu dengan pengakuan sang suami. Ia tetap setia mendampingi Benny sejak mereka menikah pada November 2025. Selena bahkan sering memuji kepribadian Benny di depan publik meskipun terus mendapat kritik.