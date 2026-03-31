Jakarta (Lampost.co) – Nama Bella Hot mendadak menjadi pusat perhatian netizen Indonesia baru-baru ini. Ia diduga menjadi sosok ketiga dalam prahara rumah tangga selebgram cantik, Clara Shinta. Hal tersebut mencuat setelah Clara mengunggah beragam bukti mengejutkan mengenai perilaku suaminya, Muhammad Alexander Assad.

Poin Penting

Nama Bella Hot terseret dalam dugaan kasus perselingkuhan suami Clara Shinta.

Clara Shinta membongkar bukti berupa video call tidak pantas dan percakapan intim.

Selebgram tersebut mengaku nekat mengunggah bukti karena merasa sangat gemetar dan kecewa.

Bukti terbaru menunjukkan pesan godaan dari Bella Hot yang dikirimkan kepada Alexander.

Belum ada klarifikasi resmi dari Muhammad Alexander Assad terkait tuduhan serius ini.

Bukti Komunikasi Intens dan Video Call

Awalnya, Clara membagikan potongan video yang memperlihatkan sang suami sedang melakukan interaksi tidak pantas. Video tersebut menunjukkan aksi video call seks (VCS) Alexander dengan seorang wanita misterius. Selain video, Clara juga menyertakan tangkapan layar percakapan pribadi yang sangat intim di media sosial.

Meskipun sempat menghapus unggahan tersebut, Clara segera memberikan penjelasan kepada para pengikutnya. Ia mengaku tindakan spontan itu lahir dari rasa kecewa serta emosi yang sangat hebat.

“Aku minta maaf. Aku bukan oversharing, tapi kalian pasti tahu rasa gemetarnya kayak apa. Pasti tahu,” tulis Clara dalam unggahan Instagram Story, Senin, 30 Maret 2026.

Munculnya Nama Bella Hot dalam Percakapan

Setelah menyampaikan maaf, Clara kembali mengunggah bukti lanjutan yang telah melalui proses sensor. Ia memperlihatkan enam foto tangkapan layar percakapan antara Alexander dengan wanita bernama Bella Hot. Komunikasi tersebut awalnya terlihat biasa namun perlahan berubah menjadi sangat personal dan berani.

Bahkan, wanita tersebut sempat mengirimkan foto selfie disertai pesan menggoda kepada suami sang selebgram. Pesan itu menunjukkan kedekatan mereka yang tidak wajar di belakang Clara.

“Selamat Pagi Pak. Aku sendirian di rumah, bagaimana denganmu? Apa yang akan kita lakukan,” tulis sang wanita kepada Alexander.

Hingga detik ini, pihak Muhammad Alexander Assad belum memberikan pernyataan resmi apa pun. Kasus dugaan perselingkuhan ini pun masih menjadi topik paling hangat di berbagai platform digital.