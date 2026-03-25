Jakarta (Lampost.co) – Pedangdut ternama Dewi Perssik akhirnya menanggapi komentar miring warganet mengenai konten media sosialnya. Banyak netizen mencibir kebiasaan sang artis yang sering mengambil foto hanya di area tangga rumah. Melalui siaran langsung terbaru, pelantun lagu “Indah Pada Waktunya” ini memberikan penjelasan yang sangat menohok.

Privasi Menjadi Alasan Utama

Dewi Perssik menegaskan bahwa rumah merupakan area pribadi yang sangat sakral bagi dirinya. Ia merasa tidak perlu memamerkan seluruh sudut hunian mewahnya kepada publik secara terbuka. Hal ini ia lakukan secara sengaja untuk menjaga batas antara kehidupan pribadi dan konsumsi massa.

“Aku kasih tahu ya, rumah itu privasi. Gak semua tempat harus kamu kasih lihat di kamera. Supaya menghindari mata-mata orang yang jahat sama kita,” ujar Dewi Perssik saat live di media sosialnya, dikutip dari akun TikTok @Clipper.aja97 pada Selasa, 24 Maret 2026.

Menjaga Keamanan Keluarga

Selain faktor privasi, mantan istri Saipul Jamil ini sangat memprioritaskan faktor keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Ia berpendapat bahwa mengumbar detail denah rumah bisa mengundang niat jahat dari orang asing. Oleh karena itu, ia memilih sudut yang netral seperti tangga untuk keperluan pembuatan konten harian.

“Nih aku kasih tahu sama kalian, bahwa gak semua itu harus kita pamerin. Rumah-rumah kita itu privasi,” tegas artis berusia 40 tahun tersebut.

Batasan dalam Berbagi di Media Sosial

Dewi Perssik mengaku bahwa keluarganya juga menerapkan aturan ketat mengenai dokumentasi di dalam rumah. Baginya, setiap individu memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan apa yang layak tayang di internet. Ia berharap publik dapat menghargai keputusan tersebut tanpa harus melontarkan komentar negatif terus-menerus.

“Gak semua orang mesti tahu mana tempat ini, mana tempat itu. Gak semua space, gak semua tempat untuk dijadikan foto. Sama keluargaku gak boleh kayak gitu. Ya. Jadi biar kalian ngerti,” tutup Dewi Perssik dengan tegas.