Jakarta (Lampost.co) – Pixar Animation Studios resmi merilis film animasi terbaru mereka yang sangat inovatif berjudul Hoppers. Film ini mulai menyapa penonton di bioskop Indonesia sejak tanggal 4 Maret 2026. Sutradara Daniel Chong mengemas cerita ini dengan menggabungkan kecanggihan teknologi serta isu pelestarian alam. Kisahnya berfokus pada karakter Mabel Tanaka, seorang aktivis lingkungan yang berani melakukan eksperimen ekstrem.

Poin Penting

Mabel Tanaka menyamar menjadi berang-berang robotik untuk melindungi lahan konservasi dari penggusuran.

Film ini disutradarai oleh Daniel Chong, pencipta serial populer We Bare Bears.

Hoppers menembus pendapatan 100,3 juta dolar AS di seluruh dunia pada Maret 2026.

Cerita ini mengandung pesan kuat mengenai hak habitat satwa dan pelestarian lingkungan hidup.

Awalnya, Mabel menggunakan teknologi milik Dr. Sam untuk memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh hewan robotik. Ia memilih menjadi seekor berang-berang agar bisa menyusup ke habitat liar yang terancam penggusuran. Namun, ia harus berhadapan dengan ambisi jahat Wali Kota Jerry yang ingin membangun jalan raya besar. Jerry berencana menghancurkan lahan konservasi tersebut demi keuntungan pembangunan kota semata.

Misi Penyelamatan Ekosistem yang Menegangkan

Selanjutnya, Mabel menemukan fakta mengejutkan saat berada di dalam tubuh robot tersebut. Ia menjumpai kehidupan satwa yang sangat kompleks dengan aturan sosial yang unik. Selain itu, Mabel bertemu dengan pemimpin koloni bernama Raja George yang sangat bijaksana. Melalui petualangan ini, ia mulai memahami arti keseimbangan ekosistem dari sudut pandang hewan asli.

Kemudian, film ini menampilkan jajaran pengisi suara ternama seperti Piper Curda dan Meryl Streep. Visual film ini juga sangat memukau berkat sentuhan estetika “handcrafted” yang sangat khas. Akibatnya, Hoppers berhasil menyentuh ego manusia dalam memperlakukan alam semesta. Oleh karena itu, penonton akan mendapatkan pesan moral yang sangat mendalam setelah menyaksikan petualangan seru ini.

Pencapaian Gemilang di Box Office Global

Hingga pertengahan Maret 2026, Hoppers telah mengumpulkan pendapatan global sebesar 100,3 juta dolar AS. Prestasi ini membuktikan bahwa cerita orisinal masih memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi masyarakat. Selain menghibur, film berdurasi 104 menit ini sangat edukatif bagi penonton keluarga. Maka dari itu, banyak kritikus memprediksi film ini akan meraih berbagai penghargaan animasi bergengsi tahun depan.