jakarta (Lampost.co) – Disney Pixar kembali meluncurkan karya animasi orisinal terbaru yang sangat unik tahun ini. Setelah sukses dengan film Elio, kini Pixar Animation Studios menghadirkan proyek mandiri berjudul Hoppers. Film ini menjadi ajang debut bagi sutradara Daniel Chong sebagai pemimpin kreatif utama.

Poin Penting

Hoppers merupakan film standalone terbaru dari Pixar Animation Studios.

Karakter utama, Mabel Tanaka, menggunakan teknologi untuk menjadi robot berang-berang.

Antagonis utama adalah Walikota Jerry yang ingin menghancurkan habitat alami demi proyek jalan.

Film ini mengeksplorasi tema keseimbangan alam dan konflik antara teknologi dan lingkungan.

Sederet aktor ternama seperti Piper Curda dan Meryl Streep turut mengisi suara karakter dalam film ini. Selain itu, Jon Hamm dan Dave Franco juga menambah daya tarik jajaran pemain bintang tersebut.

Misi Penyelamatan Habitat Berang-berang

Cerita berfokus pada Mabel Tanaka, seorang gadis remaja yang sangat mencintai dunia satwa liar. Akibat sebuah kekacauan di sekolah, orang tuanya mengirim Mabel untuk tinggal bersama sang nenek. Di sana, ia mulai mempelajari keseimbangan alam melalui sebuah kolam habitat berbagai spesies.

Namun, konflik muncul ketika Walikota Beaverton bernama Jerry berencana membangun jalan lingkar besar. Proyek tersebut mengancam keberadaan kolam karena salah satu pilar akan berdiri tepat di atasnya. Jerry berdalih bahwa habitat tersebut sudah kosong sehingga pembangunan tidak akan mengganggu hewan apa pun.

Teknologi Canggih Pindah Kesadaran

Mabel tidak tinggal diam dan berusaha keras untuk mengembalikan para berang-berang ke kolam itu. Akhirnya, ia menemukan eksperimen rahasia milik Dokter Sam yang bernama teknologi “Hoppers”. Alat ini memungkinkan kesadaran manusia berpindah atau “melompat” ke dalam tubuh robot hewan.

Oleh karena itu, Mabel nekat memasukkan jiwanya ke tubuh berang-berang buatan demi menjalankan misi. Selama menjadi hewan, ia bertemu dengan karakter unik seperti Loaf dan Raja George yang bijak. Mereka kemudian mengajarkan Mabel tentang tatanan alam serta aturan rantai makanan yang sebenarnya.

Sayangnya, Jerry menggunakan “pohon berisik” berfrekuensi tinggi untuk mengusir paksa semua hewan dari kolam. Ketegangan semakin memuncak saat dewan hewan mulai mempertimbangkan langkah ekstrem untuk melawan balik manusia. Mabel pun harus segera menentukan pilihan sulit antara membela kerajaan hewan atau kaum manusia.

Film Hoppers dijadwalkan tayang pada 4 Maret 2026 di seluruh bioskop Indonesia.