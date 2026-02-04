Jakarta (Lampost.co) – Film horor terbaru Indonesia berjudul Kuyank resmi menghiasi layar bioskop sejak tanggal 29 Januari 2026. Sutradara Johansyah Jumberan menggarap film ini dengan mengangkat kisah mistis urban legend asal Kalimantan. Menariknya, film ini menjadi prekuel dari kisah populer Saranjana: Kota Gaib yang sangat fenomenal.

Poin Penting

Latar Cerita: Mengangkat urban legend kuyank dari Kalimantan sebagai tema utama film.

Hubungan Cerita: Merupakan film prekuel yang berkaitan dengan semesta Saranjana: Kota Gaib.

Inti Konflik: Perjuangan Rusmiati mempertahankan pernikahan melalui jalan pintas ilmu hitam yang berujung petaka.

Jadwal Tayang: Sudah dapat disaksikan di bioskop seluruh Indonesia mulai akhir Januari 2026.

Selanjutnya, Kuyank menyuguhkan nuansa horor budaya yang sangat kental bagi para penonton setianya. Cerita ini juga mengandung konflik batin yang mendalam terkait tradisi serta kepercayaan masyarakat lokal.

Sinopsis Film Kuyank

Film ini mengisahkan kehidupan seorang perempuan bernama Rusmiati yang menikah dengan pria bernama Badri. Namun, pernikahan mereka sejak awal sudah dibayangi oleh ramalan buruk serta tekanan adat yang sangat kuat. Selain itu, mereka belum juga dikaruniai anak meskipun sudah lama membina rumah tangga bersama.

Kondisi tersebut akhirnya membuat Rusmiati terjebak dalam rasa putus asa yang sangat mendalam. Demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, ia nekat mempelajari ilmu hitam bernama kuyank yang sangat terlarang. Namun, keputusan tersebut justru membawa konsekuensi mengerikan dan teror gaib yang perlahan menghancurkan seluruh hidupnya.

Daftar Pemeran Film Kuyank

Produksi film ini melibatkan jajaran aktor dan aktris ternama Indonesia untuk memperkuat karakter cerita. Berikut adalah daftar pemeran utama yang menghidupkan suasana mencekam dalam film tersebut:

Putri Intan Kasela sebagai Rusmiati

Rio Dewanto sebagai Badri

Ochi Rosdiana

Jolene Marie

Barry Prima

Dayu Wijanto

Hazman Al Idrus

Para aktor tersebut berhasil menampilkan akting yang sangat totalitas dalam menggambarkan kengerian makhluk gaib tersebut. Oleh karena itu, film Kuyank menjadi tontonan wajib bagi Anda para pecinta genre horor budaya.