Jakarta (Lampost.co) – Seri Final Destination sangat terkenal dengan premis malaikat maut yang konsisten mengejar korbannya. Namun, Final Destination 5 memberikan warna berbeda sebagai sekuel terbaik sekaligus penutup yang sangat jenius.

Poin Penting

Sam Lawton menyelamatkan rekan kerjanya dari runtuhnya Jembatan North Bay setelah mendapat firasat.

William Bludworth mengungkap aturan “membunuh untuk hidup” yang memicu konflik antar karakter.

Akhir film mengonfirmasi bahwa cerita ini adalah prekuel langsung dari film pertama (2000).

Tidak ada karakter utama yang selamat karena maut akhirnya menjemput mereka di pesawat Flight 180.

Cerita ini berfokus pada karakter Sam Lawton saat ia melakukan perjalanan retret kantor. Tiba-tiba, Sam mendapatkan penglihatan mengerikan tentang runtuhnya Jembatan North Bay yang sedang dalam perbaikan.

Dalam firasat tersebut, Sam melihat rekan-rekannya tewas secara brutal akibat kabel baja yang terputus. Oleh karena itu, ia segera menyelamatkan kekasihnya, Molly, serta beberapa rekan kerja dari bus tersebut. Tak lama kemudian, jembatan benar-benar runtuh persis seperti penglihatan Sam yang mengerikan itu. Meskipun mereka berhasil lolos, maut segera menagih hutang nyawa mereka dengan cara yang sangat tidak terduga.

Aturan Maut: Konsep Kill or Be Killed

Selanjutnya, sosok misterius bernama William Bludworth memperkenalkan sebuah aturan baru yang sangat mengerikan bagi para penyintas. Sosok tersebut menyatakan bahwa “seseorang bisa bertahan hidup jika mereka membunuh orang lain untuk mencuri sisa umur korbannya.” Akibatnya, ketegangan psikologis muncul karena para penyintas mulai saling curiga dan berkonflik satu sama lain. Strategi bertahan hidup ini menambah dinamika horor yang lebih kelam daripada seri-seri sebelumnya.

Kemudian, film ini menyajikan twist ending yang mengejutkan banyak penonton di seluruh dunia. Ternyata, Final Destination 5 merupakan sebuah prekuel dari seluruh rangkaian film yang sudah ada. Pada akhir cerita, Sam dan Molly menaiki pesawat Volée Airlines Flight 180 menuju Paris. Sayangnya, pesawat tersebut adalah pesawat yang meledak pada film pertama yang rilis tahun 2000 silam.

Urutan Kronologis Semesta Final Destination

Bagi Anda yang ingin memahami seluruh linimasa, silakan ikuti urutan nonton secara kronologis berikut ini:

Final Destination 5: Kejadian paling awal dalam seluruh timeline.

Final Destination (2000): Tragedi utama ledakan pesawat Flight 180.

Final Destination 2: Terjadi satu tahun setelah tragedi Flight 180.

Final Destination 3: Mengambil latar enam tahun setelah film pertama.

The Final Destination (4): Terjadi sembilan tahun setelah peristiwa Flight 180.

Kesimpulannya, film ini berhasil mengangkat standar waralaba melalui adegan kematian kreatif dan plot yang sangat solid. Selain itu, twist pesawat menyatukan seluruh franchise ke dalam satu lingkaran waktu yang sangat sempurna. Saat ini, para penggemar juga sedang menantikan kelanjutan seri terbaru berjudul Final Destination: Bloodlines. Jadi, pastikan Anda menonton film kelima ini untuk memahami asal mula semesta maut tersebut.