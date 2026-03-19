Jakarta (Lampost.co) – Marvel Studios segera menghadirkan babak baru bagi Peter Parker melalui film Spider-Man: Brand New Day. Sutradara Destin Daniel Cretton kini mengambil alih kursi penyutradaraan dari Jon Watts untuk memberikan sentuhan berbeda. Film keempat dalam semesta MCU ini diprediksi akan membawa suasana yang jauh lebih gelap serta emosional.

Poin Penting

Nuansa Baru: Film ini mengusung tema “grounded” yang lebih suram dan fokus pada perjuangan personal Peter Parker.

Perubahan Sutradara: Destin Daniel Cretton membawa visi baru yang berbeda dari gaya penyutradaraan Jon Watts.

Kelanjutan Cerita: Alur cerita berfokus pada konsekuensi hilangnya memori dunia tentang identitas asli Spider-Man.

Produksi Selesai: Tahap syuting berakhir pada Desember lalu dan trailer resmi segera meluncur untuk menyapa penggemar.

Cerita film ini berkaitan erat dengan akhir tragis yang terjadi pada seri Spider-Man: No Way Home. Karakter Peter Parker kini harus menjalani hidup dari titik nol karena seluruh dunia telah melupakan identitasnya. Karena itu, penonton akan melihat sisi manusiawi Peter yang lebih pendiam, mandiri, dan berjuang tanpa bantuan teknologi canggih.

Meskipun proses syuting telah selesai pada Desember lalu, antusiasme penggemar justru semakin meningkat tajam di media sosial. Tom Holland pun memberikan konfirmasi bahwa trailer perdana film ini akan segera rilis dalam waktu dekat. Selain itu, kabarnya Spider-Man akan mengenakan kostum baru yang mencerminkan fase kedewasaannya sebagai pahlawan jalanan.

Destin Daniel Cretton sempat membagikan pesan emosional mengenai dedikasi luar biasa dari sang aktor utama selama produksi. Ia sangat mengagumi etos kerja Tom Holland yang mampu memimpin seluruh tim dengan sangat profesional di lokasi syuting. Oleh sebab itu, film ini diharapkan mampu melampaui kesuksesan finansial dan kualitas cerita dari trilogi sebelumnya.