Jakarta (Lampost.co) – Ibunda mendiang Julia Perez, Sri Wulansih, baru saja mengungkap keinginan tulusnya melalui sebuah wawancara emosional. Ia secara khusus meminta tolong kepada Raffi Ahmad untuk membeli unit apartemen milik almarhumah. Sri Wulansih menyampaikan permintaan tersebut dengan penuh air mata di depan tim Raffi Ahmad.

Amanat Terakhir: Julia Perez berpesan agar ibunya menghubungi Raffi Ahmad jika membutuhkan bantuan apa pun.

Kebaikan Raffi: Raffi Ahmad memberikan bantuan dana untuk renovasi musala almarhumah Jupe di Serang.

Beban Biaya: Sri Wulansih kesulitan membayar tagihan IPL dua unit apartemen sebesar Rp 6 juta per tiga bulan.

Tujuan Penjualan: Uang hasil penjualan apartemen akan digunakan untuk membiayai operasional rumah singgah.

Haikal, perwakilan dari tim Raffi, sempat mempertanyakan alasan pemilihan nama sang “Sultan Andara” tersebut. Ternyata, keputusan ini berawal dari amanat mendiang Jupe saat masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sri Wulansih menjelaskan bahwa Jupe sangat mempercayai sosok Raffi sebagai teman terbaiknya.

“Kenapa mama ngomong Raffi Ahmad? Teman-teman almarhum itu semuanya baik, tapi yang selalu mama ingat itu pesannya si Jupe di rumah sakit. ‘Kalau Mama ada apa-apa hubungin Aa Raffi Ahmad aja’,” cerita Sri Wulansih dilihat dari unggahan akun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rabu (15/4/2026).

Selain itu, Sri Wulansih merasa Raffi memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap kondisi keluarganya. Ia menceritakan momen saat suami Nagita Slavina tersebut memberikan uang jajan secara tiba-tiba. Raffi memberikan bantuan tersebut tepat saat Sri Wulansih sedang membutuhkan dana untuk perbaikan fasilitas ibadah.

“Raffi kayak tahu perasaan mama. Mama lagi butuh buat betulin musala almarhum di Serang. Alhamdulillah Raffi kasih uang ke mama, uang itu mama buat betulin musala,” sambung Sri Wulansih.

Penyebab Ibunda Julia Perez Jual Apartemen

Sri Wulansih memilih menjual satu unit apartemen karena biaya perawatan yang kini sangat membebani. Ia mengaku kesulitan membayar Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang mencapai jutaan rupiah setiap tiga bulan. Hasil penjualan unit tersebut nantinya akan mengalir untuk perbaikan rumah singgah peninggalan sang putri.

“Mama mau jual apartemen. Apartemen itu semenjak dia meninggal kan udah 8 tahun belum diisi. Gak bisa diapa-apain, Mama gak ada pemasukan. Apartemen tiap 3 bulan bayar IPL dua unit Rp 6 juta. Kalau bisa bayarin yang satu, yang satu untuk kebutuhan betulin rumah singgah. Sebelahnya mama sewain,” jelasnya.