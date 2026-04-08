JAKARTA (Lampost.co) – Penantian panjang pencinta fiksi ilmiah akhirnya tuntas pada hari ini, Rabu, 8 April 2026. Film adaptasi novel best-seller karya Andy Weir, Project Hail Mary, resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia. Karya ini menjadi rilisan paling dinanti karena mempertemukan sutradara Phil Lord dan Chris Miller dengan aktor Ryan Gosling.

Poin Penting

Tanggal Rilis: Mulai tayang serentak di bioskop Indonesia pada 8 April 2026.

Pemeran Utama: Menampilkan performa solo yang memukau dari aktor Ryan Gosling.

Sutradara: Hasil kolaborasi kreatif antara Phil Lord dan Chris Miller.

Genre: Fiksi ilmiah (sci-fi) yang menonjolkan akurasi sains nyata.

Rekomendasi Format: Sangat disarankan untuk menonton di layar IMAX demi pengalaman visual maksimal.

Cerita berfokus pada tokoh Ryland Grace yang terbangun di sebuah pesawat luar angkasa tanpa ingatan. Grace perlahan menyadari bahwa ia memegang kunci kelangsungan hidup umat manusia di pundaknya sendiri. Ia harus memecahkan misteri kosmik yang mengancam matahari menggunakan kecerdasan sains di tengah hampa udara.

Film ini membawa semangat optimisme yang serupa dengan karya fenomenal Andy Weir sebelumnya, The Martian. Selain itu, penggunaan teknologi visual terbaru memberikan pengalaman mendalam bagi penonton, terutama pada layar IMAX. Akting Ryan Gosling juga berhasil memadukan karakter cerdas, humoris, sekaligus rapuh secara luar biasa.

Mengingat antusiasme tinggi, segera cek jadwal tayang melalui aplikasi bioskop atau laman penyedia tiket daring.