Jakarta (Lampost.co) – Taylor Swift resmi mengumumkan peluncuran video musik terbarunya berjudul “Opalite” pada Jumat, 6 Februari 2026. Melalui situs resminya, Swift memasang jam hitung mundur yang berakhir pada pukul 20.00 WIB.

Poin Penting

Tanggal Rilis: Jumat, 6 Februari 2026 pukul 20.00 WIB.

Eksklusivitas: Tayang perdana di Spotify dan Apple Music sebelum masuk ke YouTube.

Alasan Strategis: Mengoptimalkan poin Billboard setelah perubahan kebijakan data YouTube.

Prestasi Album: Terjual 4,002 juta unit pada minggu pertama di Amerika Serikat.

Merchandise: Penjualan vinyl 7 inci edisi terbatas hanya selama 48 jam.

Menariknya, video ini akan tayang eksklusif di Spotify dan Apple Music terlebih dahulu. Setelah itu, penggemar baru bisa menontonnya di YouTube pada Minggu, 8 Februari 2026.

Strategi Streaming dan Dampak Chart

Langkah eksklusivitas ini merupakan respon cerdas terhadap kebijakan baru Billboard. Pasalnya, YouTube telah menarik data streaming mereka dari tangga lagu Billboard sejak Desember lalu.

Billboard kini memberikan bobot nilai lebih tinggi pada layanan streaming berbayar atau berlangganan. Oleh karena itu, Swift memilih platform premium guna memperkuat posisi lagu di tangga lagu dunia.

Kesuksesan Album The Life of a Showgirl

“Opalite” menjadi rilisan visual kedua dari album fenomenal The Life of a Showgirl. Sebelumnya, video “The Fate of Ophelia” sukses mencuri perhatian publik melalui penayangan khusus di bioskop.

Album ini sendiri mencetak sejarah dengan bertahan 12 minggu di puncak Billboard 200. Bahkan, total penjualan minggu pertamanya mencapai angka fantastis 4,002 juta unit di Amerika Serikat.

Koleksi Terbatas untuk Penggemar

Selain video, Taylor Swift juga merilis piringan hitam (vinyl) 7 inci edisi terbatas untuk lagu ini. Namun, penggemar hanya memiliki waktu 48 jam untuk membelinya melalui toko resmi sang artis. Proses pengiriman fisik tersebut akan mulai berjalan pada 9 Februari mendatang.