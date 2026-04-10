Jakarta (Lampost.co) – Film komedi Agak Laen: Menyala Pantiku! baru saja mengakhiri perjalanannya di bioskop dengan sangat gemilang. Rumah produksi Imajinari sukses menempatkan karya ini sebagai film terlaris sepanjang masa di tanah air. Capaian angka penonton yang fantastis ini membuktikan dominasi kuat film lokal di pasar sendiri.

Poin Penting

Film Agak Laen: Menyala Pantiku! mencetak sejarah baru dengan total 11.000.866 penonton.

Karya produksi Imajinari ini resmi menjadi film terlaris sepanjang masa di Indonesia.

Angka penonton tersebut berhasil melampaui rekor internasional seperti Avengers: Endgame.

Ernest Prakasa mengumumkan pamitnya film ini setelah tayang selama 132 hari.

Film garapan Muhadkly Acho ini mulai rilis sejak 27 November 2025 lalu.

Prestasi luar biasa ini bahkan mampu mengalahkan rekor film besar dunia seperti Avengers: Endgame. Keberhasilan tersebut tentu memberikan angin segar bagi para sineas nasional untuk terus berkarya. Masyarakat Indonesia menunjukkan antusiasme yang begitu besar terhadap aksi kocak empat komika utama tersebut.

Baca juga : Agak Laen: Menyala Pantiku! Resmi Jadi Film Terlaris Sepanjang Masa di Indonesia

“Perjalanan yang serasa mimpi, berakhir dengan sempurna. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjadi bagian dari kegembiraan ini,” tulis Ernest Prakasa di Instagram.

Perpisahan Setelah 132 Hari Tayang

Setelah menghibur penonton selama 132 hari, film ini akhirnya resmi meninggalkan layar lebar bioskop. Perjalanan panjang ini bermula sejak penayangan perdana mereka pada akhir November 2025 yang lalu. Sang produser, Ernest Prakasa, secara langsung menyampaikan pengumuman pamit tersebut melalui media sosial pribadinya.

Secara kumulatif, film ini berhasil merangkul total sebelas juta lebih penonton di seluruh penjuru Indonesia. Angka tersebut menjadi standar baru yang sangat tinggi bagi industri kreatif perfilman di masa depan. Tim produksi merasa sangat haru dan bersyukur atas apresiasi publik yang sangat melimpah.

“Setelah 132 hari penayangan, kami izin pamit dari bioskop,” tulis Ernest.

Sinopsis dan Balutan Komedi Detektif

Film arahan sutradara Muhadkly Acho ini menampilkan kuartet komika Bene Dion, Oki Rengga, Boris Bokir, dan Indra Jegel. Ceritanya berfokus pada empat detektif gagal yang sedang menjalankan misi penyamaran di sebuah panti jompo. Mereka berusaha keras memburu sosok pembunuh anak wali kota demi memulihkan nama baik.

Namun, tugas tersebut justru berujung pada berbagai kekacauan kocak yang sangat mengocok perut penonton. Selain menyajikan humor segar, film ini juga menyentuh sisi emosional melalui masalah pribadi para karakternya. Keberhasilan skenario yang solid menjadikan film ini sebagai fenomena budaya baru di Indonesia.