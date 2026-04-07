Jakarta (Lampost.co) – Sekuel film pahlawan kegelapan, The Batman: Part II, akan segera memulai proses pengambilan gambar. Aktor Robert Pattinson kembali memerankan tokoh Bruce Wayne dalam produksi yang berlokasi di London, Inggris. Menurut laporan resmi, tim produksi akan memulai kegiatan syuting mereka pada bulan Juni mendatang.

Poin Penting

Lokasi Syuting: Proses produksi utama akan berlangsung di London mulai Juni 2026.

Judul Rahasia: Penggunaan kode “Semper Vigilans” mengacu pada potensi kehadiran musuh The Court of Owls.

Pemain Baru: Sebastian Stan dan Scarlett Johansson resmi bergabung dalam jajaran pemeran bintang.

Status Semesta: Cerita tetap berada di jalur DC Elseworlds dan terpisah dari linimasa utama DCU.

Proyek ambisius ini menggunakan judul kerja rahasia dalam bahasa Latin, yaitu “Semper Vigilans”. Istilah tersebut memiliki arti “Selalu Waspada” yang memicu spekulasi besar di kalangan penggemar setia DC. Banyak pihak menduga bahwa organisasi kriminal The Court of Owls akan menjadi musuh utama Batman kali ini.

Visi Sutradara dan Deretan Pemain Bintang

Sutradara Matt Reeves tetap berkomitmen menjaga atmosfer kelam dalam semesta Batverse miliknya. Oleh karena itu, film ini akan tetap berdiri sendiri di bawah label khusus bernama DC Elseworlds. Langkah tersebut memastikan bahwa cerita Batman tidak akan terganggu oleh tren lintas semesta atau multiverse lainnya.

Sejumlah aktor papan atas dipastikan kembali mengisi peran ikonik mereka dalam sekuel terbaru ini. Selain Robert Pattinson, Andy Serkis akan kembali sebagai Alfred dan Colin Farrell tetap memerankan karakter The Penguin. Menariknya, aktor Sebastian Stan akan bergabung sebagai Harvey Dent, sementara Scarlett Johansson memegang peran yang masih rahasia.

Kesuksesan Finansial dan Jadwal Rilis Global

Sebelumnya, film pertama The Batman berhasil mencatatkan prestasi gemilang di tangga box office dunia pada tahun 2022. Film tersebut meraup pendapatan global yang fantastis hingga mencapai angka lebih dari US$772 juta. Keberhasilan ini juga berlanjut melalui serial spin-off berjudul The Penguin yang meraih banyak penghargaan bergengsi.

Meskipun sempat mengalami beberapa kali pengunduran jadwal, pihak studio kini telah menetapkan tanggal rilis yang pasti. Namun, para penggemar harus bersabar karena proses pascaproduksi film ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Secara resmi, The Batman: Part II dijadwalkan tayang di bioskop seluruh dunia pada 2 Oktober 2027.