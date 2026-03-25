Jakarta (Lampost.co) – Prestasi luar biasa kembali datang dari industri perfilman Korea Selatan melalui film kolosal terbaru, The King’s Warden. Film berlatar sejarah ini sukses mencatatkan tren positif yang sangat signifikan di kancah box office domestik. Hingga saat ini, karya sutradara Jang Hang-jun tersebut telah berhasil meraup lebih dari 14,7 juta penonton.

Poin Penting

Total Penonton: Menembus 14,7 juta orang dalam waktu singkat sejak rilis Februari.

Peringkat Sejarah: Masuk ke posisi tiga besar film terlaris sepanjang masa di Korea Selatan.

Bintang Utama: Menampilkan akting memukau dari aktor Park Ji-hoon dan Yoo Hae-jin.

Potensi Rekor: Berpeluang besar menyalip rekor Extreme Job pada bulan April 2026 mendatang.

Pencapaian Fantastis di Box Office

Berdasarkan data terbaru, film ini meraih tambahan 346.555 penonton hanya dalam satu hari pada 21 Maret 2026. Alhasil, posisi film ini sekarang resmi menggeser Along with the Gods: The Two Worlds dari jajaran elit. Keberhasilan tersebut menempatkan The King’s Warden ke dalam posisi tiga besar film terlaris sepanjang masa di Korea.

Melansir data Dewan Perfilman Korea pada Senin (23/03/2026), total penjualan tiket telah menyentuh angka 14.757.122 penonton. Jika tren ini stabil, maka film ini berpotensi besar menyalip rekor Extreme Job dan Admiral: Roaring Currents. Namun, persaingan ketat tetap terjadi mengingat angka penonton Extreme Job mencapai 16,26 juta orang.

Sinopsis Singkat The King’s Warden

Cerita film ini mengambil latar tahun 1457 pada masa pemerintahan Dinasti Joseon yang penuh intrik politik. Plot utama mengikuti kisah pilu Raja Danjong, penguasa keenam Joseon yang masih berusia sangat belia. Pangeran Agung Suyang menggulingkan posisi keponakannya sendiri demi merebut takhta kerajaan dengan cara yang kejam.

Setelah kehilangan gelar, sang raja muda harus menjalani masa pengasingan di lembah terpencil bernama Cheongnyeongpo. Di sana, ia bertemu dengan Eom Heung-do, seorang kepala desa yang memiliki sifat cukup licik. Awalnya, Heung-do hanya berharap keuntungan ekonomi dari kehadiran sang aristokrat buangan di desa mereka. Namun, hubungan unik justru terjalin di antara mereka di tengah ancaman kematian yang terus mengintai.

Jadwal Tayang di Indonesia

Bagi para penggemar film Korea di tanah air, Anda tidak perlu menunggu terlalu lama lagi. Distributor Feat Pictures telah mengonfirmasi bahwa film ini segera menyapa penonton lokal dalam waktu dekat. The King’s Warden dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia, termasuk CGV dan Cinepolis, mulai tanggal 8 April 2026.