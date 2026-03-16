Bandar Lampung (Lampost.co) — Industri film Korea Selatan kembali mencatat pencapaian besar melalui film The King’s Warden. Film drama sejarah itu berhasil menembus angka 12 juta penonton di bioskop Korea.

Pencapaian tersebut membuat film itu masuk daftar 20 film paling banyak ditonton sepanjang sejarah box office Korea Selatan. Data dari Korean Film Council menunjukkan film itu menjual 12.055.449 tiket hingga 11 Maret. Angka itu hanya dalam waktu sekitar 35 hari sejak penayangan perdana.

Prestasi tersebut juga membuat film itu melampaui jumlah penonton film horor populer Exhuma yang mencatat sekitar 11,9 juta penonton pada 2024.

Tonggak Baru Film Korea di Box Office

Di Korea Selatan, angka 10 juta tiket sering sebagai simbol kesuksesan besar sebuah film komersial. Film The King’s Warden berhasil mencapai angka tersebut pada 6 Maret.

Prestasi itu menjadikannya film pertama dalam dua tahun terakhir yang menembus 10 juta penonton. Sebelumnya, capaian serupa diraih oleh Exhuma serta The Roundup: Punishment pada 2024.

Keberhasilan itu juga menempatkan The King’s Warden sebagai film ke-20 dalam sejarah perfilman Korea yang melampaui angka 12 juta penonton.

Kisah Persahabatan di Tengah Sejarah Joseon

Film dari sutradara Jang Hang-jun itu menggabungkan elemen sejarah dengan sudut pandang cerita fiksi. Cerita mengikuti kehidupan kepala desa bernama Eom Heung-do yang diperankan Yoo Hae-jin.

Tokoh tersebut menjalin hubungan tak terduga dengan Raja Danjong yang diperankan Park Ji-hoon. Kisah film berlangsung pada masa pengasingan Raja Danjong di sebuah desa kecil.

Peristiwa itu terjadi pada era Joseon Dynasty. Cerita menyoroti kehidupan raja muda yang harus menghadapi nasib pahit setelah kehilangan kekuasaan. Penduduk desa kemudian berusaha membantu dan melindungi sang raja.

Penampilan Aktor Jadi Sorotan Penonton

Banyak kritikus memuji kualitas akting para pemeran dalam film tersebut. Aktor dan aktris berhasil menghadirkan emosi yang kuat sepanjang cerita.

Penonton dapat merasakan penderitaan raja muda sekaligus keberanian warga desa yang mendukungnya. Film itu juga menampilkan lanskap lokasi pengasingan dengan visual yang memukau. Penggambaran latar sejarah yang detail membuat cerita terasa lebih hidup dan dramatis.

Belum Ada Jadwal Tayang di Indonesia

Meski sukses besar di Korea Selatan, film The King’s Warden belum memiliki jadwal resmi tayang di Indonesia. Namun, pencapaian box office tersebut membuat banyak penggemar film Korea menantikan kehadirannya.

Jika masuk jaringan bioskop Indonesia, film itu berpotensi menarik perhatian pecinta drama sejarah. Keberhasilan film itu juga membuktikan bahwa genre sejarah masih memiliki tempat kuat di industri perfilman Korea Selatan.