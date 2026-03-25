Jakarta (Lampost.co) – The Walt Disney Company akhirnya resmi meluncurkan trailer perdana untuk film Moana Live Action. Proyek ambisius ini langsung memicu perbincangan hangat di kalangan penggemar film dunia. Hal yang paling mencuri perhatian adalah kemunculan Dwayne Johnson sebagai sosok Maui versi nyata. Aktor papan atas tersebut kini tampil langsung di layar, bukan sekadar mengisi suara karakter setengah dewa itu.

Poin Penting

Tanggal Rilis: Dijadwalkan tayang perdana di bioskop pada 10 Juli 2026.

Pemeran Maui: Dwayne Johnson tampil nyata dengan balutan tato dan wig ikonik.

Sosok Moana: Karakter utama dimainkan oleh aktris pendatang baru, Catherine Lagaʻaia.

Tim Produksi: Melibatkan sutradara Thomas Kail dan Lin-Manuel Miranda di bagian musik.

Transformasi Total Dwayne Johnson

Dalam cuplikan video tersebut, Maui hadir dengan ciri khas yang sangat identik dengan versi animasinya. Dwayne Johnson mengenakan prostetik tubuh yang cukup berat untuk membentuk otot besar dan tato khas Polinesia. Selain itu, ia memakai wig rambut panjang demi menghidupkan visual Maui yang legendaris secara sempurna. Transformasi ini terlihat sangat detail dan memberikan kesan imersif bagi para penonton.

Film Moana Live Action sendiri dijadwalkan akan mengguncang layar bioskop mulai tanggal 10 Juli 2026. Alur ceritanya masih mengikuti petualangan epik seorang gadis pemberani bernama Moana melintasi samudra luas. Ia membawa misi suci untuk mengembalikan hati Te Fiti bersama bantuan Maui yang jenaka namun sakti.

Pemeran Baru dan Keterlibatan Tim Orisinal

Disney mempercayakan peran utama Moana kepada aktris pendatang baru berbakat, Catherine Lagaʻaia. Meskipun Auliʻi Cravalho tidak lagi memerankan Moana, ia tetap terlibat aktif sebagai produser eksekutif film ini. Sutradara Thomas Kail memimpin proyek besar ini dengan dukungan penuh dari tim kreatif yang sangat berpengalaman. Lin-Manuel Miranda juga kembali berperan penting dalam mengarahkan unsur musik yang menjadi jiwa film Moana.

Proyek ini berusaha keras menjaga esensi budaya Polinesia sebagai fondasi utama cerita yang kuat. Pendekatan visual dan desain produksinya sengaja dirancang untuk menghadirkan sentuhan sinematik yang lebih realistis. Namun, elemen ikonik seperti kehadiran ayam Hei Hei dan babi Pua tetap dipertahankan dalam versi terbaru ini.