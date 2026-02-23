Jakarta (Lampost.co) – Aktor berbakat Vino G Bastian kembali mengguncang layar lebar melalui film terbaru berjudul Tanah Runtuh. Sutradara kondang Rudy Soedjarwo memimpin proyek ambisius ini di bawah naungan Denny Siregar Production. Dalam film ini, Vino berperan sebagai seorang pemimpin yang sangat tegas sekaligus disiplin.

Poin Penting

Vino G Bastian memerankan karakter pemimpin tegas dalam film Tanah Runtuh.

Rudy Soedjarwo bertindak sebagai sutradara dengan produser Denny Siregar.

Cerita menyoroti interaksi emosional antara tokoh utama dengan anak penyandang down syndrome.

Film mengeksplorasi tema kehilangan, harapan, dan arti keluarga di wilayah konflik.

Pemerintah mengirim tokoh tersebut ke sebuah wilayah konflik dengan situasi sosial yang sangat tidak aman. Meskipun penuh tekanan, karakter Vino harus tetap menjalankan tugas negara secara profesional. Namun, pertemuan dengan dua orang kakak-beradik mengubah pandangan hidup sang pemimpin tersebut.

Janji Setia di Tengah Kekacauan

Salah satu anak dalam cerita ini merupakan penyandang down syndrome yang memerlukan perlindungan khusus. Vino tidak hanya menjalankan tugas militer atau kepemimpinan semata. Namun, ia justru memilih untuk memegang janji demi mendampingi kedua anak tersebut.

Denny Siregar selaku produser menegaskan bahwa peran ini menunjukkan sisi emosional Vino yang sangat berlapis. Interaksi antar karakter menggambarkan proses belajar tentang harapan di tengah situasi yang sulit. Oleh karena itu, penonton akan melihat sisi kemanusiaan yang sangat kental dalam film ini.

Lebih dari Sekadar Perjalanan Fisik

Film Tanah Runtuh bukan hanya menyajikan kisah perjalanan fisik di medan yang berbahaya. Cerita ini justru menyoroti bagaimana seorang dewasa memahami arti kehilangan dan harapan. Keluarga menjadi tema sentral sebagai tempat bagi setiap orang untuk kembali pulang.

Reputasi Vino yang selalu totalitas dalam berakting membuat film ini sangat dinantikan oleh publik. Meskipun begitu, pihak produksi belum mengumumkan jadwal resmi penayangan film ini di bioskop Indonesia. Para penggemar film nasional tentu wajib menantikan penampilan menyentuh dari sang aktor utama.