Jakarta (Lampost.co) – Band Ungu kembali memperkuat eksistensi mereka di kancah musik religi menjelang Ramadan 2026. Mereka baru saja meluncurkan karya terbaru bertajuk “Pulang Pada-Mu” pada Jumat, 13 Februari 2026. Lagu ini merupakan sebuah refleksi spiritual mengenai seorang hamba yang ingin kembali kepada Sang Pencipta.

Poin Penting

Band Ungu merilis lagu “Pulang Pada-Mu” pada 13 Februari 2026 untuk menyambut Ramadan.

Enda menulis lirik tersebut berdasarkan pengalaman pribadinya menghadapi kekosongan batin.

Lagu ini menekankan pesan bahwa pintu pengampunan Allah SWT selalu terbuka bagi hamba-Nya.

Pasha berharap karya terbaru ini menjadi teman spiritual yang relevan bagi masyarakat Indonesia.

Lirik lagu ciptaan Enda ini menggambarkan momen titik balik seseorang saat egonya mulai luruh. Selain itu, kalimat “Kini ku pulang pada-Mu” menjadi simbol bahwa pintu tobat akan selalu terbuka. Oleh karena itu, lagu ini sangat cocok untuk menemani suasana syahdu bulan suci mendatang.

Baca juga : Nia Ramadhani Sebut Isu Cerai Jadi Pelajaran Berharga

Inspirasi dari Kegelisahan Batin Enda

Enda tidak hanya menulis lirik, tetapi ia juga menjadi model utama dalam video musik terbarunya. Ia mengaku bahwa inspirasi lagu ini muncul dari kegelisahan batin di tengah kesibukan duniawi yang padat. Selanjutnya, Enda menjelaskan perasaan pribadinya yang melatarbelakangi terciptanya karya emosional tersebut.

“Lagu ini saya tulis berdasarkan apa yang saya rasakan. Ketika keseharian saya hanya disibukkan dengan bekerja dan mengejar ambisi, saya justru merasakan kekosongan,” ungkap Enda.

“Dari situ muncul pencarian terhadap Allah SWT, disertai rasa penyesalan dan keinginan untuk kembali kepada-Nya,” lanjutnya.

Pesan Mendalam Pasha untuk Pendengar

Pasha selaku vokalis berharap lagu ini bisa menjadi sarana refleksi diri bagi seluruh pendengar. Menurutnya, Ungu tetap konsisten menghadirkan karya religi sebagai pengingat bagi lintas generasi. Lebih lanjut, ia ingin lagu ini menjadi teman setia selama menjalani ibadah puasa nanti.

“Kami berharap Pulang Pada-Mu bisa menjadi teman perjalanan spiritual selama bulan Ramadan. Lagu ini kami hadirkan sejalan dengan identitas Ungu yang sejak awal selalu menghadirkan karya-karya religi sebagai ruang refleksi dan pengingat bagi pendengarnya,” jelas Pasha.

Kini, Anda sudah bisa menikmati “Pulang Pada-Mu” di berbagai platform streaming musik digital secara resmi. Peluncuran ini sekaligus menegaskan posisi Ungu sebagai ikon musik religi di Indonesia yang tidak pernah pudar.