Jakarta (Lampost.co) – Kabar duka menyelimuti dunia hiburan Indonesia atas kepergian penyanyi berbakat, Vidi Aldiano. Musisi legendaris ini mengembuskan napas terakhir pada Sabtu, 7 Maret 2026. Ia meninggal dunia pada usia 35 tahun setelah berjuang melawan penyakit kanker ginjal.

Poin Penting

Vidi Aldiano wafat pada 7 Maret 2026 di usia 35 tahun.

Penyebab utama meninggal dunia adalah komplikasi penyakit kanker ginjal.

Vidi telah berjuang melawan kanker tersebut sejak tahun 2019.

Almarhum sempat menjalani operasi besar di Singapura dan memutuskan hiatus pada 2025.

Keputusan Hiatus demi Kesehatan

Vidi sebelumnya sempat menyatakan rehat sejenak dari industri musik sejak November 2025. Keputusan besar ini ia ambil demi memprioritaskan proses pemulihan kesehatannya. Namun, takdir berkata lain meski ia telah berusaha keras menjalani berbagai perawatan medis.

Transformasi Hidup di Tengah Rasa Sakit

Penyakit ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi pelantun lagu “Status Palsu” tersebut. Vidi mengaku bahwa sudut pandang hidupnya berubah total sejak diagnosis pertama pada 2019. Ia bahkan sempat mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada sel kanker di tubuhnya.

Riwayat Medis dan Perjuangan Panjang

Awalnya, deteksi kanker tersebut bermula dari gejala tekanan darah tinggi yang tidak stabil. Vidi kemudian menjalani operasi pengangkatan satu ginjal di Singapura untuk menghentikan penyebaran sel. Sayangnya, beberapa tahun setelah operasi, sel kanker tersebut kembali muncul dan menyebar ke area lain.

Dukungan Tulus dari Rekan Musisi

Kepergian Vidi meninggalkan duka mendalam bagi para sahabat, termasuk penyanyi Yura Yunita. Yura sempat membagikan doa khusus saat ia sedang menjalani ibadah umrah di Mekkah. Ia memohon kekuatan dan mukjizat kesehatan untuk sahabat karibnya tersebut melalui media sosial.

Yura menuliskan pesan haru berikut ini:

“Ya Allah, jika ada hari-hari yang berat ia jalani, peluklah ia dengan Rahmat-Mu. Jika tubuhnya pernah merasa rapuh, kuatkan ia dengan kesehatan dari-Mu. Jadikanlah setiap napasnya ringan, setiap langkahnya lapang, dan setiap paginya dipenuhi harapan baru.”