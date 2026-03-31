Jakarta (Lampost.co) – Selebgram populer Clara Shinta akhirnya menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada publik tanah air. Langkah ini ia ambil setelah unggahan mengenai dugaan perselingkuhan suaminya, Muhammad Alexander Assad, menjadi viral. Sebelumnya, Clara sempat menghebohkan jagat maya dengan membongkar bukti video call seks (VCS) sang suami.

Poin Penting

Selebgram Clara Shinta meminta maaf usai mengunggah bukti dugaan perselingkuhan suami.

Konten video call mesum (VCS) Muhammad Alexander Assad sempat viral sebelum akhirnya dihapus.

Clara mengaku bertindak berdasarkan emosi dan rasa kecewa yang sangat mendalam.

Saat kejadian berlangsung, Clara Shinta sedang berada di Thailand sehingga merasa kebingungan.

Pihak suami belum memberikan klarifikasi resmi mengenai tuduhan yang beredar luas tersebut.

Alasan di Balik Unggahan Kontroversial

Meskipun telah menghapus konten tersebut, reaksi warganet tetap terus mengalir deras pada akun pribadinya. Melalui Instagram Story pada Senin, 30 Maret 2026, Clara menjelaskan alasan sebenarnya di balik tindakan tersebut. Ia mengaku bahwa emosi serta kekecewaan mendalam memicu dirinya untuk mengunggah bukti memilukan itu.

Clara menegaskan bahwa tindakannya bukan semata-mata ingin mengumbar aib keluarga secara berlebihan kepada masyarakat. Namun, rasa sakit hati yang sulit terbendung membuatnya kehilangan kendali atas situasi pelik tersebut.

“Aku minta maaf. Aku bukan oversharing, tapi kalian pasti tahu rasa gemetarnya kayak apa. Pasti tahu,” tulis Clara melalui akun Instagram resminya.

Kondisi Terkini di Luar Negeri

Selain itu, Clara mengungkap bahwa dirinya sedang berada di luar negeri saat peristiwa panas tersebut terjadi. Keberadaannya di Thailand membuat sang selebgram merasa sangat kebingungan dalam menghadapi masalah rumah tangga ini. Situasi tersebut semakin memperparah kondisi mentalnya karena ia merasa sendirian di negara orang.

“Dan aku lagi di negara orang. Aku gak tahu aku harus ngapain dan gimana,” tambahnya lagi dalam unggahan yang sama.

Hingga saat ini, pihak Muhammad Alexander Assad belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan perselingkuhan tersebut. Namun, publik terus memantau perkembangan kasus ini melalui berbagai platform media sosial hingga sekarang.