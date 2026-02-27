Jakarta (Lampost.co) – Musisi populer Virgoun akhirnya resmi melepas status dudanya dengan menikahi Lindi Fitriyana pada Kamis, 26 Februari 2026. Mereka sengaja memilih tanggal cantik tersebut untuk menggelar prosesi akad nikah yang sangat khidmat. Vokalis band Last Child ini memberikan mahar berupa logam mulia dengan jumlah unik sesuai angka tanggal pernikahan.

Poin Penting

Virgoun resmi menikahi Lindi Fitriyana pada tanggal cantik 26 Februari 2026 di Tangerang.

Mahar pernikahan berupa logam mulia yang jumlahnya disesuaikan dengan angka tanggal pernikahan.

Acara berlangsung tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga inti serta sahabat terdekat.

Virgoun sempat menyindir penyebar undangan pernikahannya yang bocor di akun gosip.

Suasana Intim di Pernikahan Virgoun dan Lindi

Acara spesial ini berlangsung di sebuah hotel mewah di kawasan Gading Serpong, Tangerang. Pihak keluarga hanya mengundang kerabat serta sahabat dekat agar suasana pernikahan terasa lebih intim dan sakral. Kehadiran sang ibunda, Eva Manurung, beserta kakaknya, Febby Carol, turut melengkapi kebahagiaan pasangan baru tersebut.

Bahkan, putri sulung Virgoun yang bernama Starla juga terlihat hadir memberikan restu kepada ayahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, Virgoun membagikan momen bahagia saat mereka memamerkan cincin pernikahan di pelaminan. Virgoun tampil gagah dengan jas hitam, sementara Lindi tampak sangat anggun mengenakan gaun putih transparan.

Respon Virgoun Terkait Bocornya Undangan Pernikahan

Sebelumnya, kabar rencana pernikahan ini sempat mengejutkan warganet setelah foto undangan mereka bocor di media sosial. Meskipun menuai berbagai reaksi, banyak netizen tetap memberikan doa terbaik bagi masa depan pasangan ini. Virgoun sendiri sempat memberikan komentar pedas melalui media sosial untuk menyindir oknum yang menyebarkan undangan pribadinya.

Virgoun menuliskan kalimat sindiran yang cukup menohok bagi orang yang tidak menghargai privasinya tersebut. “Jadi ntar pas kiamat orang-orang pada mati dia hidup aje terus sambil celingak-celinguk sendirian,” tulis Virgoun disertai emoji tertawa. Unggahan ini pun langsung menjadi pusat perhatian para pengikutnya di dunia maya.

Kehidupan Baru Setelah Perceraian Panjang

Pernikahan ini menjadi lembaran kedua bagi Virgoun setelah bercerai dari Inara Rusli pada tahun 2023 silam. Di sisi lain, mantan istrinya juga sudah memulai hidup baru dengan menikahi Insanul Fahmi tahun lalu. Kini, Virgoun dan Lindi Fitriyana siap menjalani bahtera rumah tangga baru bersama keluarga kecil mereka.