Jakarta (Lampost.co) – Industri sinema tanah air semakin gemar mengangkat cerita dari kejadian nyata yang menyentuh hati. Mulai dari romansa yang tragis hingga skandal perselingkuhan, film-film ini berhasil mencuri perhatian jutaan penonton.

Poin Penting

Tren film Indonesia saat ini banyak mendominasi genre adaptasi kisah nyata yang viral.

Tema perselingkuhan dan kesetiaan menjadi daya tarik utama bagi penonton bioskop tanah air.

Sutradara ternama seperti Hanung Bramantyo aktif menggarap proyek film berbasis realitas.

Film “Laura” dan “Norma” menjadi sorotan karena mengangkat kasus hukum dan sosial yang nyata.

Daftar Film Adaptasi Kisah Nyata Wajib Ditonton

1. Sampai Titik Terakhirmu

Film ini rilis pada 13 November 2025 di bawah arahan sutradara Dinna Jasanti. Ceritanya mengikuti perjalanan cinta Albi dan Shella yang sempat viral di platform TikTok. Namun, kebahagiaan mereka berubah drastis setelah Shella menerima vonis kanker ovarium yang sangat berat. Albi membuktikan kesetiaan luar biasa dengan mendampingi sang kekasih melewati setiap proses pengobatan yang menyakitkan.

2. Ipar Adalah Maut

Sutradara Hanung Bramantyo mengemas konflik rumah tangga yang sangat sensitif dalam film ini. Nisa awalnya menjalani hidup harmonis sebelum adik kandungnya datang dan tinggal bersama mereka. Tanpa disadari, sang suami justru menjalin hubungan terlarang dengan adiknya sendiri di balik punggung Nisa. Pengkhianatan ini menghancurkan fondasi kepercayaan keluarga dan memicu ledakan emosi yang luar biasa hebat.

3. La Tahzan

Tayang perdana pada 14 Agustus 2025, film ini kembali menampilkan tangan dingin Hanung Bramantyo. Marshanda dan Deva Mahenra memerankan pasangan yang terlibat dalam pusaran perselingkuhan yang sangat rumit. Konflik memuncak saat sang suami berhubungan gelap dengan sosok wanita yang sangat dekat dengan keluarga. Film ini mengeksplorasi rasa kehilangan dan perjuangan seorang istri dalam menghadapi kenyataan yang pahit.

4. Laura

Amanda Rawles memerankan sosok influencer muda dalam film yang rilis pada 12 September 2024 ini. Cerita ini menyoroti hubungan toksik Laura dengan pasangannya yang bersifat sangat manipulatif dan tidak bertanggung jawab. Sebuah kecelakaan mobil yang fatal akhirnya menyebabkan Laura mengalami kelumpuhan total secara permanen. Penonton akan melihat perjuangan keras Laura dalam mencari keadilan serta menghadapi trauma emosional yang mendalam.

5. Norma: Antara Mertua dan Menantu

Film ini mengangkat skandal yang sempat menghebohkan publik Indonesia beberapa waktu lalu. Tissa Biani berperan sebagai Norma yang harus menelan pil pahit akibat pengkhianatan orang terdekatnya. Ia menemukan fakta mengejutkan bahwa suaminya menjalin cinta terlarang dengan ibu kandungnya sendiri. Sutradara Guntur Soeharjanto berhasil menggambarkan tekanan mental yang dialami korban dalam situasi keluarga yang hancur.

6. Racun Sangga

Berbeda dengan drama sebelumnya, film ini menyuguhkan unsur horor dari praktik ilmu hitam yang nyata. Rizal Mantovani mengarahkan kisah pasangan yang menjadi target kiriman santet mematikan bernama “racun sangga”. Kondisi fisik dan mental para korban memburuk secara misterius seiring berjalannya waktu yang mencekam. Film ini memberikan gambaran ngeri mengenai sisi gelap persaingan manusia melalui jalur supranatural.