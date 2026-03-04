Jakarta (Lampost.co) – Wardatina Mawa menyatakan kesiapan penuh untuk menghadapi pemeriksaan penyidik di Mabes Polri pada hari ini. Pemeriksaan tersebut berkaitan erat dengan laporan Inara Rusli mengenai dugaan akses ilegal data pribadi. Mawa akan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara yang kini tengah bergulir tersebut.

Permintaan Percepatan Jadwal Pemeriksaan

Secara mengejutkan, Mawa justru meminta pihak kepolisian untuk memajukan jadwal pemeriksaan dirinya. Awalnya, penyidik mengagendakan pemanggilan istri Insanul Fahmi ini pada tanggal 6 Maret 2026 mendatang. Namun, ia memilih untuk menuntaskan kewajibannya lebih awal agar proses hukum berjalan lebih cepat.

“Besok jam 10,” kata Wardatina Mawa di Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/3/2026) malam.

Selanjutnya, ia menegaskan status hukumnya saat memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri tersebut.

“Aku minta dipercepat. Iya betul (diperiksa) sebagai saksi,” tuturnya.

Kesiapan Bukti dan Fakta Hukum

Mawa mengklaim tidak memiliki persiapan khusus selain membawa bukti-bukti yang relevan dengan kasus tersebut. Oleh karena itu, ia berjanji akan bersikap kooperatif selama proses tanya jawab dengan penyidik berlangsung. Ia ingin memastikan bahwa seluruh pernyataannya sesuai dengan kejadian yang sebenarnya di lapangan.

“Lebih ngasih keterangan sesuai bukti yang ada aja sih. Sesuai fakta,” tegasnya.

Perseteruan ini bermula saat Inara Rusli melaporkan dugaan akses ilegal terhadap rekaman CCTV miliknya. Inara menduga kuat bahwa rekaman pribadi dari kediamannya telah berpindah tangan ke pihak Mawa secara tidak sah. Saat ini, laporan tersebut telah memasuki tahap penyidikan resmi oleh tim Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Mawa juga telah melaporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli atas dugaan perselingkuhan serta perzinaan. Oleh sebab itu, konflik hukum antara kedua belah pihak ini semakin memanas di meja hijau.