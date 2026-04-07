Jakarta (Lampost.co) – Aktor Rizky Billar akhirnya angkat bicara mengenai maraknya penyalahgunaan nama istrinya, Lesti Kejora, oleh oknum nakal. Billar menegaskan bahwa pihak mereka tidak pernah mengadakan bagi-bagi hadiah atau giveaway di media sosial.

Poin Penting

Klarifikasi Resmi: Rizky Billar menjamin Lesti Kejora tidak pernah mengadakan program giveaway dalam bentuk apa pun.

Modus Penipuan: Pelaku biasanya meminta uang muka atau biaya administrasi kepada korban sebelum mengirim hadiah.

Korban Nyata: Seorang pekerja di proyek vila Billar menjadi salah satu korban penipuan yang mencatut nama Lesti.

Ancaman AI: Billar menyoroti bahaya video manipulasi AI yang meniru wajah para figur publik secara akurat.

“Iya, berapa kali, baik saya ataupun istri saya, ataupun pihak manajemen sudah meluruskan bahwa Lesti Kejora tidak pernah melakukan giveaway dalam bentuk apa pun,” kata Rizky Billar saat ditemui di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

Modus Administrasi yang Merugikan Korban

Selanjutnya, Billar menjelaskan bahwa pelaku penipuan biasanya meminta sejumlah uang kepada para korban. Oknum tersebut seringkali menggunakan dalih biaya administrasi atau syarat pencairan hadiah yang tidak masuk akal.

“Apalagi harus meminta feedback dari si pemenang karena secara logika, kita ngasih, kenapa kita harus minta lagi gitu. Nah, itu sebetulnya cukup mengganggu kita karena impact-nya sudah cukup meluas,” ungkapnya.

Bahkan, Billar secara langsung menemui salah satu korban yang bekerja di proyek vilanya sendiri. Karena merasa prihatin, Billar akhirnya memutuskan untuk membantu mengganti kerugian yang dialami oleh bapak tersebut.

“Bahkan ada yang sampai ngirim surat dan salah satu tukang yang mengerjakan vila kita, ada satu bapak itu nunjukin kalau dia jadi salah satu korban penipuan,” ujarnya.

“Korban penipuan mengatasnamakan hadiah dari Lesti Kejora. Ya mau gak mau, karena kita sudah melihat buktinya dan angkanya yang mungkin menurut kami tidak besar, tapi menurut bapak itu cukup besar. Ya akhirnya mau gak mau kita ganti,” tutur Billar.

Edukasi Bahaya Teknologi AI

Selain itu, Billar mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh konten video manipulatif berbasis kecerdasan buatan (AI). Teknologi tersebut kini sering digunakan untuk memalsukan wajah artis demi menarik kepercayaan korban.

“Masyarakat, terutama anak-anak Gen Z, milenial, minta tolong edukasi orang tuanya supaya tidak menjadi korban penipuan seperti ini,” pesan Billar.

Oleh karena itu, Billar mengimbau generasi muda agar lebih proaktif dalam membimbing orang tua mereka. Masyarakat harus lebih mawas diri terhadap segala bentuk tawaran hadiah yang meminta imbalan uang di awal.

“Jangan pernah percaya sama video-video AI, banyak yang berseliweran seolah-olah itu istri saya. Bukan hanya istri saya, banyak public figure lain juga dijadikan seolah-olah mereka yang memberikan hadiah. Jadi ke depannya mohon lebih mawas diri, lebih hati-hati lagi saja,” tukasnya.