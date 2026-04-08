JAKARTA (Lampost.co) – Aktris Zaskia Adya Mecca meluapkan rasa kecewanya terkait penanganan kasus dugaan penganiayaan karyawannya, Faisal. Sebelumnya, seorang oknum TNI diduga memukul Faisal saat mengantarkan putri Zaskia ke sekolah pada September 2025. Kini, Zaskia merasa bingung karena jadwal persidangan di Pengadilan Militer Jakarta tiba-tiba batal tanpa informasi.

Poin Penting

Insiden Awal: Dugaan pemukulan oleh oknum TNI terhadap karyawan Zaskia pada 22 September 2025.

Panggilan Sidang: Zaskia dan Hanung menerima surat panggilan resmi untuk sidang tanggal 7 April 2026.

Kekecewaan: Jadwal sidang batal secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada pihak pelapor.

Kondisi Lokasi: Gedung Pengadilan Militer Jakarta tampak gelap dan tidak ada petugas yang memberikan penjelasan.

Zaskia bersama Hanung Bramantyo sebenarnya hadir memenuhi panggilan sidang pada Selasa, 7 April 2026. Namun, mereka justru menemukan gedung pengadilan dalam kondisi sepi dan gelap setibanya di lokasi. Padahal, pihak keluarga telah meluangkan waktu serta membatalkan berbagai agenda penting lainnya demi persidangan tersebut.

“Pagi ini aku, Hanung Bramantyo, dan dua saksi sampai ke Pengadilan Militer Jakarta jam 9.50 pagi atas panggilan sidang lanjutan kasus Faisal dan Kala di bulan Oktober 2025. Jujur suprise ternyata kasus ini masih lanjut karena kami kehilangan update kasus sejak Oktober. Awal minggu ada surat pemanggilan,” tulis Zaskia Adya Mecca melalui akun Instagram pribadinya.

Minim Koordinasi di Pengadilan Militer

Pihak keluarga menyayangkan sikap penyelenggara sidang yang tidak memberikan kabar pembatalan secara resmi. Pasalnya, petugas di lokasi pun tampak kebingungan saat Zaskia menanyakan jadwal agenda tersebut. Situasi gedung yang kosong tanpa aktivitas persidangan membuat Zaskia merasa haknya sebagai warga awam terabaikan.

“Pagi tadi kami hadir tapi kaget banget pas sampai di Pengadilan Militer Jakarta gak ada orang. Hanya ada tukang. Lampu-lampu di ruangan gelap, petugas kami tanya juga kebingungan,” lanjutnya.

Selanjutnya, Zaskia mempertanyakan standar prosedur komunikasi dalam sistem persidangan militer kepada publik. Ia berharap pihak terkait lebih profesional dalam menghargai waktu para saksi dan korban. Ketidakpastian jadwal ini tentu menghambat proses pencarian keadilan bagi karyawannya yang menjadi korban kekerasan.

“Bukannya persidangan ini hal yang melibatkan banyak orang? Kenapa kalau cancel orang-orang yang terkait dan dipanggil dilupakan begitu saja? Apa ini hal yang biasa terjadi di persidangan militer? Sebagai awam, kami bingung,” tutup Zaskia Adya Mecca.