Bandar Lampung (lampost.co)–Penerapan perdana mekanisme opening statement dalam sidang putusan sela korupsi di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Jumat, 10 April 2026, memantik perhatian akademisi. Prosedur dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru sebagai loncatan besar menuju peradilan yang lebih transparan dan profesional.

Akademisi Fakultas Hukum Unila, Ahmad Irzal Fardiansyah dan Refi Meidiantama, menilai majelis hakim yang memberikan ruang bagi Penuntut Umum dan Penasihat Hukum untuk memaparkan ringkasan perkara sebelum pembuktian adalah implementasi hukum yang progresif.

Ahmad Irzal Fardiansyah menjelaskan bahwa opening statement memberikan pemahaman awal mengenai konstruksi perkara kepada majelis hakim. Hal ini krusial untuk memastikan arah pembuktian menjadi lebih terukur dan terdakwa mendapatkan hak pembelaan yang optimal sejak awal.

“Mekanisme ini menjamin persidangan lebih terarah. KUHAP Baru tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan atas kejahatan, tetapi juga pada perbaikan melalui mekanisme seperti restoratif dan pengakuan bersalah,” ujar Irzal melalui pesan singkat, Sabtu, 11 April 2026.

Menurutnya, peradilan pidana Indonesia kini bergeser menjadi lebih transparan dan menjamin hak-hak konstitusional para pihak secara lebih adil.

Instrumen Prosedural

Senada, Refi Meidiantama menekankan bahwa pernyataan pembuka bukan lagi sekadar praktik tambahan atau kebiasaan persidangan, melainkan instrumen prosedural yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 210 Ayat (1) KUHAP 2025. Ini adalah bagian strategis dalam tahapan awal sebelum pembuktian dilakukan. Opening statement berfungsi sebagai pondasi awal dalam membentuk cara pandang terhadap perkara melalui bingkai fakta yang akan dibuktikan,” jelas Refi.

Meski memberikan ruang narasi bagi para pihak, Refi memperingatkan bahwa penggunaan opening statement dibatasi oleh standar etik yang ketat. “Pernyataan pembuka harus tetap berfungsi sebagai peta jalan pembuktian. Semuanya harus tersusun secara profesional, proporsional, dan bertanggung jawab,” pungkasnya.