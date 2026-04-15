Bandar Lampung (Lampost.co)–Tiap sidang korupsi SPAM Pesawaran terlihat banyak pengunjung yang memenuhi seisi ruang sidang. Pengunjung-pengunjung ada yang mengenakan ikat kepala dan berpakaian dengan atribut LSM tertentu serta ada pula yang berpakaian sewajarnya. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) Refi Meidiantama menyoroti tata tertib persidangan khususnya menyangkut pengunjung sidang.

KUHAP khususnya pada UU No. 20 Tahun 2025, kehadiran masyarakat/pengunjung sidang dalam persidangan pada dasarnya boleh, sepanjang mematuhi aturan hukum acara pidana dan tata tertib persidangan. Hal tersebut juga termasuk prinsip sidang terbuka untuk umum. Namun, kata Refi, KUHAP secara tegas juga memberikan batasan melalui pengaturan tata tertib persidangan dalam Pasal 268 dan seterusnya. Batasan dengan menempatkan hakim sebagai otoritas utama dalam mengendalikan jalannya sidang.

Pada Pasal 268 menegaskan bahwa hakim ketua sidang berwenang memimpin dan memelihara tata tertib persidangan. Semua orang di ruang sidang wajib mematuhi perintah hakim dalam rangka menjaga ketertiban. Selanjutnya, Pasal 269 memperjelas bahwa setiap orang yang berada di ruang persidangan, wajib menunjukkan sikap hormat terhadap pengadilan. Serta tidak boleh bertindak dengan cara yang merendahkan martabat peradilan atau mengganggu jalannya sidang.

“Apabila setelah mendapat peringatan tetap tidak menaati tata tertib, hakim berwenang memerintahkan agar yang bersangkutan keluar dari ruang sidang,” katanya, Rabu, 15 April 2026.

Bahkan, sambung Refi, dalam praktiknya ketentuan ini merupakan manifestasi konkret dari larangan contempt of court. Yakni segala bentuk perbuatan yang menyerang integritas pengadilan, menciptakan kegaduhan, atau mengintervensi proses peradilan.

Pengamanan Ketat

Refi juga menjelaskan pada Pasal 270 menunjukkan bahwa pengadilan memiliki mekanisme pengamanan yang ketat, termasuk larangan membawa benda yang dapat mengganggu keamanan sidang serta kewenangan petugas untuk melakukan pemeriksaan demi menjamin ketertiban. Hal ini menegaskan bahwa ruang sidang bukanlah ruang bebas tanpa aturan, melainkan harus menjaga wibawa dan keamanan.

Menurutnya, dalam perkara sidang perkara Dendi Ramadhona, banyaknya pendukung yang hadir harus tetap ditempatkan dalam kerangka hukum tersebut. Kehadiran mereka sah secara hukum, tetapi tidak boleh berkembang menjadi tekanan massa atau tindakan yang mengganggu jalannya persidangan.

“Setiap bentuk dukungan yang melampaui batas tata tertib, seperti sorakan, intimidasi, atau tindakan tidak hormat, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran tata tertib persidangan. Bahkan, mengarah pada contempt of court, yang secara langsung dapat ditindak oleh hakim demi menjaga independensi dan muruah peradilan,” ujarnya.