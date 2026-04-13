Bandar Lampung (Lampost.co) – Komisi VI DPRD Provinsi Lampung memanggil RSIA Puri Betik Hati Bandar Lampung melakukan rapat dengat pendapat, Senin, 13 April 2026.

Agenda tersebut untuk mengetahui duduk persolan mengenai pasien atas nama Abizar Fathan Athallah yang meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan yang lambat.

Hal tersebut tersampaikan oleh Ketua Komisi VI DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan. Ia mengatakan pihaknya memanggil dan meminta keterangan pihak RSIA Puri Betik Hati, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan BPJS Kesehatan, serta orang tua korban.

“Menurut pihak keluarga pasien, anaknya atas nama Abizar mendapatkan perawatan selama tiga hari. Namun ada beberapa prosedur pelayanan yang kurang tepat dan kelalian rumah sakit. Sehingga mengakibatkan anaknya tidak tertolong,” katanya.

Kemudian ia mengatakan pihaknya ingin mendengarkan keterangan pihak rumah sakit dan orang tua korban. Selanjutnya Komisi VI mendalami mengenai potensi kesalahan prosedur atau mekanisme pelayanan kesehatan.

“Kita konfirmasi dan evaluasi agar ke depan tidak ada kejadian berulang,” katanya.

Kelalaian dan Ketidak Cakapan Rumah Sakit

Anggota Komisi VI DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condro Wati mengatakan ada kelalaian dan ketidak cakapan pihak rumah sakit dalam melayani pasien. Karena pada pada 15-17 Februari 2026 ketika pasien mendapat perawatan ada pelayanan yang kurang sigap.

“Kalau menurut saya ada keleletan, pihak medis terlambat ngurusin pasien. Maka perlu evaluasi. Pihak rumah sakit juga perlu menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga pasien,” katanya.

Bentuk Tim

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Edwin Rusli mengatakan pihaknya memonitor persoalan ini. Tim Dinas Kesehatan sudah turun langsung melakukan pengecekan dan menengahi persoalan ini.

“Tim sudah turun. Dari pihak rumah sakit dan keluarga pasien sudah bertemu. Dari pihak rumah sakit juga pasti tidak ingin menelantarkan pasien dan ingin yang terbaik untuk pasien,” katanya.

Pada saat itu Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menerima aduan dari masyarakat melalui aplikasi Lampung In. Kemudian 28 Februari 2026, pihaknya melakukan kunjungan dan penelusuran untuk menindaklajuti hal tersebut.

Selanjutnya pada 3 Maret 2026, Dinas Kesehatan melakukan pembahasan bersama Tim Ahli dari IDI serta Kolegium Dokter Anak dan Dokter Bedah. Pembahasan ini untuk mendapatkan gambaran secara profesional mengenai SOP rumah sakit.

Lalu pasa 5 Maret 2026 telah melakukan mediasi antara rumah sakit dan pihak keluarga. Pihak rumah sakit juga sudah datang memberikan tali kasih santukan duka. Namun pihak keluarga belum puas karena pihak rumah sakit tidak menyampaikan permohonan maaf atas pelayanannya. Dan pihak keluarga ingin menindaklanjuti persoalan ini kepada lembaga terkait.

Direktur RSIA Puri Betik Hati Bandar Lampung, dr Toki Himawati menjelaskan pada saat itu dokter yang bertugas menduga adanya usus buntu. Namun perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ia juga mengatakan jajaranya sudah melakukan prosedur yang berlaku.

“Diagnosa pasien ada suatu sumbatan pada usus. Penyebabnya ada suatu masa dalam perut pasien. Masa ini bisa berupa cairan atau jaringan tumor,” katanya.

Kronologi Kejadian

Sebelumnya seorang anak bernama Abizar Fathan Athallah warga Perum Griya GMI Blok B4/35 Bandar Lampung meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Puri Betik Hati.

Keluarga korban menduga adanya kekeliruan dalam penanganan medis selama proses perawatan berlangsung.

Kronologi kejadian bermula pada 15 Februari 2026 pukul 23.00 WIB, Abizar masuk Unit Gawat Darurat (UGD) dengan keluhan muntah-muntah dan sakit perut hebat. Meski telah mendapat penanganan, kondisi pasien semakin memburuk. Bahkan pasien muntah berwarna kuning hingga hijau, kemudian ada rasa nyeri tidak juga mereda.

Kemudian memasuki Senin dini hari, 17 Februari 2026. Dokter menyampaikan adanya dugaan usus buntu dan menyarankan agar segera melakukan tindakan operasi. Korban kemudian meminta untuk berpuasa sejak pagi sebagai persiapan.

Namun, pihak keluarga menilai proses penanganan lanjutan berjalan tidak optimal. Pemeriksaan rontgen baru terlaksana sekitar pukul 09.30 WIB. Sementara dokter bedah baru datang pada sore hari untuk memastikan tindakan operasi.

Setelah persetujuan operasikeluarga tandatangani oleh orang tua, kondisi korban justru mengalami penurunan drastis. Pasien mulai kehilangan kesadaran hingga akhirnya melakukan tindakan darurat. Namun, seluruh upaya medis yang rumah skait lakukan tidak berhasil menyelamatkan nyawa korban. Anak tersebut di nyatakan meninggal dunia.